‘China geeft toch toestemming voor overname NXP door Qualcomm’

Het lijkt erop dat China goedkeuring gaat geven voor de overname van NXP Semiconductors door Qualcomm Technologies. Naar het schijnt maakt de goedkeuring deel uit van de deal die de regering van Donald Trump met de Chinese overheid gesloten heeft over ZTE Corp.

De overname van Qualcomm van het Nederlandse bedrijf NXP werd al in oktober 2016 aangekondigd. De deal had een waarde van maar liefst 44 miljard dollar en dus was er vanuit meerdere overheden toestemming nodig. De afgelopen maanden hebben acht van de negen overheden die toestemming moesten geven, waaronder de Europese Unie, dat ook daadwerkelijk gedaan. China was het laatste land dat nog zijn fiat moest geven aan de overname.

De deal

Mocht het vreemd klinken dat de overname van een Nederlands bedrijf door een Amerikaanse onderneming ook goedkeuring van de Chinese overheid behoeft; dat is makkelijk te verklaren. Zowel Qualcomm als NXP hebben flink wat fabrieken die gerund worden door lokale partijen in China.

Eerder meldde de Amerikaanse president al op Twitter dat er een deal zou zijn met de Chinese overheid. De afgelopen weken dreigde er een handelsoorlog te ontstaan tussen de twee landen. Dat kwam onder meer voort uit beschuldigingen dat het Chinese bedrijf ZTE Amerikaanse technologie verkocht aan Iran en Noord-Korea.

Daarop werd besloten dat ZTE geen Amerikaanse producten meer mocht inkopen, terwijl het bedrijf daar wel van afhankelijk was. Het resultaat: een mogelijk faillissement. Maar dat is de afgelopen week dus afgewend, onder meer na gesprekken tussen de Chinese en Amerikaanse overheid. Bepaald werd dat ZTE een boete van 1,3 miljard dollar moest betalen, het management deels moest vervangen en Amerikaanse toezichthouders moest toestaan.

Onderdeel van de deal die ZTE in leven houdt is dus ook goedkeuring voor de overname van NXP door Qualcomm. De Financial Times stelde dat de ontwikkelingen achter de schermen ervoor gezorgd hebben dat de twee landen overeenstemming hebben bereikt.