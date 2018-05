Windows 10-apparaten met Snapdragon 845 presteren aanmerkelijk sneller

De eerste twee Windows 10-laptops met een ARM-processor zijn al beschikbaar en op korte termijn verwachten we ook de derde. Maar vroege recensies laten zien dat de apparaten niet zo goed presteren; de mogelijkheden van de software zijn beperkt en de performance is ook niet geweldig. Toekomstige apparaten lijken het veel beter te doen.

Momenteel draaien de Windows 10-apparaten met ARM-chips op de Qualcomm Snapdragon 835. Dat was bij lancering in 2017 de beste mobiele processor. Maar voor een Windows-laptop is er meer dan dat nodig, vooral omdat de chip x86-architectuur moet emuleren om bepaalde apps te kunnen draaien. Dit jaar worden nieuwe apparaten met de nieuwe Snapdragon 845-processor verwacht. Die zouden volgens benchmarks een stuk beter presteren.

Hogere kloksnelheid

Recente toevoegingen aan de Geekbench-database suggereren dat computers met een Snapdragon 845-processor tot vijfentwintig procent beter scoren in multi-core CPU-tests en tot veertig procent beter in single-core CPU-tests. Daarmee presteren de apparaten veel beter dan hun 835-broertjes.

In de database van Geekbench zijn nauwelijks details over de laptops te vinden. We lezen dat het gaat om Lenovo-laptops met vier gigabyte aan werkgeheugen. De site Winfuture concludeert op basis van de ID van de CPU en de kloksnelheid dat het gaat om laptops met een Snapdragon 845-processor.

De chips zijn volgens de Duitse nieuwswebsite geklokt op 2,96 GHz, meer dan de 2,8 GHz waar smartphones met de Snapdragon 845 maximaal op geklikt zijn. Daarnaast is het een stuk meer dan de laptops met de Snapdragon 835, die op maximaal 2,6 GHz geklokt zijn. Mede daardoor zullen de apparaten beter presteren.

Het is nog de vraag wanneer de nieuwe apparaten precies op de markt verschijnen. Naar verluidt zouden ze onthuld worden tijdens de Computex-beurs in juni.