‘iOS 12 maakt van iPhones een OV-chipkaart-vervanger’

De nieuwste Apple-telefoons zijn allemaal voorzien van NFC-chips. Die worden al gebruikt om in sommige landen Apple Pay mogelijk te maken, waarmee de smartphones als vervanging van bankpassen kunnen dienen. Maar NFC-chips hebben veel meer mogelijkheden. Nu lijkt het erop dat Apple die mogelijkheden opent voor ontwikkelaars.

De site The Information meldt dat Apple op het punt staat om de extra mogelijkheden van de NFC-chips vrij te geven voor derden. De iPhones zouden straks onder meer deuren, hotelkamers en auto’s kunnen ontgrendelen. Naar verluidt laat Apple zijn medewerkers al hun iPhones gebruiken om deuren te openen in Apple Park.

Slimme sloten

Sommige slimme sloten zijn al te ontgrendelen met smartphones, maar die maken dan gebruik van Bluetooth. NFC is een stuk veiliger, omdat het de gevoelige gegevens opslaat op een chip die geïsoleerd is van het besturingssysteem. Om die reden is het een stuk veiliger en ook interessant om te gebruiken voor onder meer het openen van deuren.

Apple begon met iOS 11 al te werken aan de uitbreiding van NFC-functionaliteit op iPhones. Dat deed het bedrijf door het CoreNFX-framework te lanceren. Maar dat framework staat iPhones enkel toe om RFID-tags te scannen. Die mogelijkheid moet flink uitgebreid worden, wil Apple gebruikers echt voordeel laten halen uit de NFC-chips.

Dat schijnt binnen afzienbare tijd te gebeuren. Op 4 juni houdt Apple zijn jaarlijkse WWDC-evenement, waarbij het bedrijf aankondigingen rond iOS en zijn andere producten doet. Verwacht wordt dat Apple dan aankondigt dat het de NFC-chips openstelt. Een functionaliteit waar het bedrijf op mikt – stelt The Information – is het vervangen van OV-chipkaarten en bankpassen.