KPN test nieuwe MijnKPN-app met open ontwikkelproces publiekelijk

KPN begint maandag met de open bèta van zijn vernieuwde MijnKPN-app en bijbehorende MijnKPN-omgeving. Doel is om in samenwerking met eindgebruikers, namelijk door middel van een open ontwikkelproces, de dienst verder te verbeteren om een ideale selfservice omgeving voor klanten te creëren.

De vernieuwde app en website zijn van top tot teen onder handen genomen, aldus KPN. Dit resulteert in een nieuw design waarbij de gebruikerservaring centraal staat. De code is vanaf de grond opgebouwd, zodat het platform sneller presteert. Bij lancering blijven er dezelfde functionaliteiten, terwijl KPN door het gebruik van nieuwe code toekomstige functionaliteiten sneller kan bouwen en releasen. De ontwikkeling vindt in-house plaats bij het App Center van het bedrijf.

Proces

Daarbij wordt gebruikgemaakt van een open ontwikkelproces, met klantfeedback als belangrijke pijler. In de afgelopen maanden testte een kleine groep mensen de app in een gesloten bèta. Het ging daarbij om zogeheten ‘superuser’ van het KPN Forum en collega’s. Met de open testversie wil het bedrijf nog meer feedback ophalen

Het is nu voor alle klanten van KPN mogelijk om de vernieuwde MijnKPN uit te proberen. Zij kunnen via de website of via de app feedback versturen. KPN zal de voortgang van de ontwikkeling ook via een webpagina tonen, waar iedere mijlpaal vermeld zal worden. Geïnteresseerden kunnen zich daar tevens aanmelden voor de open testversie voor Android, iOS en de webomgeving. Op de betreffende pagina en in de persaankondiging noemt het bedrijf vooralsnog geen datum voor de definitieve release.