Frankrijk en Duitsland willen dat EU meer investeert in tech-startups

Frankrijk en Duitsland hopen een initiatief te realiseren waarbij de Europese Unie (EU) innovatie en research van tech-startups financiert. De twee landen doen de oproep in een geschreven document aan de leiders van de EU. Door de investeringen moet Europa effectiever kunnen concurreren met China en de Verenigde Staten.

Reuters heeft het betreffende document inmiddels ingezien. Hierin staat geschreven dat samenwerking nodig is om het durfinvesteerdersklimaat en de regulering te verbeteren. Zo zouden er baanbrekende innovaties ontstaan, alsmede de basis en groei van disruptieve diepe techbedrijven. De oproep is een voorbereiding op een EU-top in juni, waar Frankrijk en Duitsland mikken op hervorming van verschillende sectoren om een voorloper te zijn in nieuwe digitale technologieën.

In de plannen is onder meer opgenomen een netwerk te creëren dat innovaties naar de markt brengt. Dit netwerk wordt opengesteld voor andere geïnteresseerde EU-landen. Nationale initiatieven moeten in de visie van de twee landen aangevuld worden met EU-initiatieven, iets wat een toegevoegde waarde heeft voor de oprichting en groei van tech-startups.

Rol Frankrijk

Het is niet vreemd dat Frankrijk een initiatiefnemer van dit plan is. President Emmanuel Macron is voorstander van investeren in startups. Zo beloofde hij 1,5 miljard euro te steken in kunstmatige intelligentie, zodat Frankrijk niet achterblijft op techgiganten uit de VS en China. Uiteindelijk willen Frankrijk en Duitsland dat het in juni te bespreken project focust op ondernemers, techprojecten met hoge risico’s en wetenschapper gespecialiseerd in tech.