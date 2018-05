Microsoft lijkt komst nieuw besturingssysteem Andromeda OS te bevestigen

Maandenlang horen we al geruchten over het bestaan van ‘Andromeda OS’. Een besturingssysteem dat volgens de verhalen gericht is op een opvouwbare Surface-tablet. Vandaag is er een racegame uitgebracht, Miami Street, die gratis is voor “alle” Windows 10-apparaten. Rond de game lijkt iets interessants te gebeuren.

De site Windows Central bekeek de metadata van de racegame. Daarin valt te lezen dat de game niet alleen gericht is op Windows 10 PC’s, maar opmerkelijk genoeg ook op Andromeda OS. Dat besturingssysteem schijnt al langere tijd in ontwikkeling te zijn, maar officiële berichten hebben we er nooit over gehad.

Andromeda OS

De game lijkt er vooral op gericht te zijn om te werken op apparaten met een touchscreen. Maar de omschrijving van de game lezen we niet dat het spel gericht zou zijn op mobiele apparaten. Gek is dat niet: Microsoft trok de stekker uit zijn bedrijfstak die zich bezighoudt met de ontwikkeling van smartphones.

Maar waar Microsoft niet mee gestopt is, is de ontwikkeling van tablets. Precies op die laatste productcategorie zou de game dan wel gericht kunnen zijn. En wie weet dus ook op de nieuwe Andromeda OS-apparaten. Het systeem wordt gezien als de nieuwe poging van Microsoft om de mobiele markt te betreden. Dat zou volgens de patenten die we gezien hebben een opvouwbare tablet zijn.

Het Andromeda-apparaat is volgens de verhalen een tablet met ARM-processor. De voornaamste input-methode is het aanraakscherm, maar er is ook ondersteuning voor een stylus, waarmee dan beter aantekeningen gemaakt zouden kunnen worden. Volgens de verhalen kan de tablet ook gebruikt worden om mee te bellen en appjes mee te sturen.