Dell komt met update van de Precision-laptops

Het is net iets meer dan een jaar geleden dat Dell met een update van zijn Precision mobiele werkstations kwam. De apparaten zijn vooral opvallend omdat ze niet alleen Windows 10 als besturingssysteem bieden, maar ook Linux. Vorige week is er een nieuwe toevoeging gedaan aan de laptopserie, met als goedkoopste versie de Precision 3530.

Momenteel is enkel de goedkoopste van de vier nieuwe Precision-werkstations beschikbaar. Dell stelt in een statement dat binnenkort de andere drie nieuwe configuraties ook in de winkel liggen, al is nog niet helemaal duidelijk wanneer dat dan zal zijn.

De werkstations

De basisconfiguratie van de Precision 3530 wordt geleverd met Ubuntu Linux 16.04. Het is mogelijk om te upgraden naar Windows 10, waarvoor dan iets meer dan honderd dollar extra betaald moet worden. Het basismodel wordt geleverd met een achtste generatie Coffee Lake Intel Core i5-8400H processor. Optioneel zijn ook krachtigere Coffee Lake-chips mogelijk. Het basismodel heeft verder vier gigabyte aan werkgeheugen, een harde schijf met opslagcapaciteit van vijfhonderd gigabyte en een 15,6-inch display met resolutie van 1.366 bij 768 pixels.

Voor elke upgrade moet flink betaald worden. Ben je niet tevreden met de geïntegreerde videokaart van Intel? Voor 89,25 dollar extra wordt er een Nvidia Quadro P600-videokaart ingebouwd. Verder is het voor 60,07 dollar mogelijk om de capaciteit van de harde schijf te upgraden naar één terabyte en voor 77,48 dollar krijg je een capaciteit van twee terabyte.

Meer mogelijkheden

De site ZDNet stelt op basis van bericht van Senior Architect Barton George, dat de 3530 slechts een van de vier vernieuwde Precision-werkstations is. Binnenkort komen er nog drie andere modellen in de webshop van Dell te liggen. De 5530 heeft bijvoorbeeld een 15,6-inch display dat in een 14-inch behuizing zit. Deze versie heeft maximaal een Quadro P2000-videokaart.

Dan is er nog de 7530, eveneens met 15-inch scherm. Dit apparaat richt zich vooral op rekenkracht en biedt maximaal 128GB aan werkgeheugen een SSD-opslagcapaciteit van 6 terabyte. Ook kan dit model voorzien worden van een Quadro of een AMD Radeon WX-videokaart. Tot slot is er nog de Precision 7730, dat een 17-inch display heeft en dezelfde opties als de 7530.