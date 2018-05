HubSpot maakt customer service-platform Service Hub beschikbaar

HubSpot laat aan Techzine weten over de lancering van de Service Hub. Het gaat om een alles-in-één supportsysteem dat gericht is op customer service-medewerkers. De dienst geeft bedrijven inzicht in de complete customer journey van de klant. Dit moet tot sneller antwoord en tevreden klanten leiden, zodat zij positieve mond-tot-mondreclame voeren.

Wanneer bedrijven Service Hub combineren met Marketing Hub en Sales Hub, worden klant-, lead- en dealdata geïntegreerd. Dit geeft marketing-, service en salesteams een volledig overzicht van de interactie die een klant al met een bedrijf heeft gehad. Zo kunnen ze samenwerken om beter en sneller aan de vraag van de klant te kunnen voldoen.

Technologieën

Bij de losse producten die de Service Hub vormen hield HubSpot rekening met de ongeduldige, gemakzuchtige klant. Zij krijgen hulp via hun gewenst kanaal. Daarbij kunnen serviceteams gebruikmaken van de technologieën die HubSpot als volgt omschrijft:

Conversations – Een universele inbox die alle binnengekomen berichten uit chat, e-mail en andere kanalen verzamelt. Zo kunnen teams samenwerken en heeft de klant de mogelijkheid contact op te nemen via zijn voorkeurskanaal.

Tickets – Een CRM-onderdeel om klantvragen op te slaan, te volgen en te organiseren.

Automation – Automatisering op platformniveau, waarbij workflows worden gebruikt om tickets op de juiste plek te krijgen en om een helpdesk op te zetten.

Knowledge Base – Een tool die je helpt om handleidingen op te stellen op basis van templates die automatisch worden geïndexeerd in Google Search en een reporting dashboard.

Customer Feedback – Een tool voor het verzamelen van feedback, inzicht in je publiek en het opstellen van vragenlijsten.

Reporting – Een nieuw service dashboard waarin je kunt zien hoe het team tickets oppakt, hoe klanten hun feedback delen en hoe efficiënt de Knowledge Base is.

HubSpot kondigde Service Hub vorig jaar september aan tijdens zijn INBOUND 2017-conferentie. Na een korte bètaperiode is de dienst nu voor het algemene publiek beschikbaar. Daarmee wordt HubSpot naast een platform voor sales- en marketing-medewerker, ook meer een dienst voor cutomer service-teams.