Rusland wil dat Apple Telegram uit de App Store haalt

De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor heeft Apple gevraagd om push notificaties uit te schakelen voor Russische gebruikers die Telegram al op hun iOS-apparaat hebben staan. Ook is gevraagd om de app uit de Russsiche App store te halen, zodat gebruikers in het land helemaal geen toegang meer hebben tot de app.

De berichtenapp is populair in Rusland, mede vanwege het feit dat communicatie die via Telegram verloopt versleuteld wordt. Enige maanden geleden vroegen de Russische veiligheidsdiensten Telegram om mee te werken en communicatie te decoderen. Dat weigerde de app, waarna deze verboden werd door de Russische rechter.

Verder uitrollen verbod

Om dat verbod verder uit te rollen, heeft Roskomnadzor nu aan Apple gevraagd om ook de app uit de App Store te halen. In de brief die Apple gekregen heeft, valt te lezen dat het bedrijf – om problemen te vermijden – snel moet handelen en de dienst offline moet halen. Zo kan voorkomen worden dat er gevolgen zijn voor Apple.

De site IT Pro vroeg Apple hoe het daarmee om wil gaan, maar het bedrijf heeft nog niet op die verzoeken gereageerd. Het bedrijf in Cupertino heeft een maand om te reageren op het verzoek, dus het kan nog even duren voordat een formele reactie komt.

Verbod op Telegram

Telegram werd op 16 april formeel verboden in Rusland. Veel mensen die de app gebruiken, zijn echter overgeschakeld op VPN-diensten, waarmee ze het verbod kunnen omzeilen. Volgens de telecomwaakhond zou rond de vijftien tot dertig procent van de gebruikers gestopt zijn met de app, de rest gebruikt hem nog gewoon.

Daarmee is het verbod van de Russische staat nog niet zo succesvol als vermoedelijk gehoopt was. Een verbod via Apple zou een nekslag kunnen betekenen voor de app in Rusland, die dan niet meer op iPhones in het land geïnstalleerd kan worden.

Het verbod via Apple is nodig voor de Russische overheid, die eerder al IP-adressen uitsloot omdat Telegram daar gebruik van zou maken. Het gevolg daarvan was dat onder meer Gmail en Google Search deels onbereikbaar werden in het land.