Eaton komt met modulaire PLC XC300 voor slimme automatiseringsconcepten

Eaton introduceert de modulaire PLC XC300 waarmee machine- en systeembouwers in staat zijn compacte modulaire, moderne automatiseringsconcepten tot leven te brengen. Dit geldt vooral in combinatie met het XC300 I/O-systeem en het XV300 touchpanel. Het garandeert een hoge productiviteit voor machines door middel van snelle cyclustijden en communicatiemogelijkheden.

Een geïntegreerde OPC-server maakt gestandaardiseerde gegevensoverdracht in M2M-communicatie mogelijk, waardoor integratie in de automatiseringsarchitectuur mogelijk wordt en een weg naar industrie 4.0 ontstaat. Het Linux-gebaseerde systeem is geprogrammeerd met CODESYS 3 en ondersteunt verschillende interfaces en veldbus protocollen. Denk hierbij aan CANopen, easyNet, Modbus RTU, EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet/IP en OPC UA/Scada.

Door de controller is het mogelijk om drie verschillende ethernet-netwerken te grbuiken op basis van verschillende netwerkadressen. Er kunnen bijvoorbeeld afzonderlijke netwerken worden ingesteld voor mobiele, M2M- en SCADA-communicatie. Op die manier zijn de beveiligings- en prestatieaspecten op het netwerk af te stemmen. De controller levert ook een eigen voeding via vier I/O-kanalen.

Verdere mogelijkheden

Geïntegreerde webservers ondersteunen CODESYS 3-visualisatie en apparaatbeheer, met HTML5-mogelijkheid voor weergave op smartphones en tablets. Bestaande programma’s en bibliotheken worden ondersteund voor alle XC- en XV-apparaten, waardoor herontwikkelingstijd en bijbehorende kosten worden bespaard. Ze kunnen voor serieproductie via een microSD-kaart of een USB-stick snel en eenvoudig naar andere apparaten worden gekopieerd. Eaton belooft hierbij de recentste communicatie- en beveiligingsnormen toe te passen. De XC300 ondersteunt cryptografische authenticatie mechanismen (TLS/IPSec) en op certificaten-gebaseerde autorisatie.

De controller XC300 wordt stevig op de DIN-rail vastgeklikt. Aan één XC300 kunnen maximaal 32 XN300 modules gekoppeld worden. De XC300 en XN300 remote I/O-systemen creëren een compacte unit, terwijl het XV300-paneel met zijn capacitieve multi-touch display HMI-visualisatie verwerkt.