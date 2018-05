D-Link kondigt drie nieuwe ip-camera’s met Alexa en Google Assistant aan

D-Link onthult drie nieuwe mydlink HD wifi-camera’s voor eenvoudige beveiliging van het huis. De DCS-8010LH, DCS-8300LH en DCS-8525LH bieden video-opname naar de eigen cloud, waar beeld en geluid 24 uur bewaard worden. De ip-camera’s zijn volledig compatibel met spraakassistenten Amazon Alexa en Google Assistant.

Zo kunnen eigenaren die tevens streaming apparaten bezitten bijvoorbeeld met hun stem instructies geven en de beelden live bekijken. Via de mydlink-app kunnen gebruikers ook via mobiele apparaten bekijken. De geluids- en bewegingsdetectie en nachtzicht mogelijkheden sturen zowel overdag als ’s nachts automatisch waarschuwingsberichten wanneer er iets ongebruikelijks gedetecteerd wordt.

Het is mogelijk om de opnames op de slaan op een SD-kaart of een privé-cloud. In eerste instantie gaat het om gratis cloud-opslag, al komt D-Link spoedig met betaalde opties waar videobeelden tot 30 dagen kunnen worden opgenomen met tot 10 camera’s. Vanuit de cloud zijn de opnames direct terug te kijken of downloaden. Door de aanwezigheid van tweeweg audio kan men luisteren en terugpraten.

De DCS-8010LH en DCS-8300LH kunnen tot 720p resoluties opnemen en hebben respectievelijk een kijkhoek van 120 graden en 140 graden. De DCS-8525LH is gemaakt voor grote ruimtes en neemt op tot 1080p HD resoluties. Hij heeft ook een pan/tilt functie zodat een nog grotere ruimte in de gaten gehouden kan worden, wat resulteert in 340 graden en 110 graden kijkhoeken. Dit is vooral handig wanneer men bijvoorbeeld een voor- en achterkamer wil monitoren.

App en beschikbaarheid

Via de app zijn gebruikers tevens in staat hun huizen slimmer te maken. Als er bijvoorbeeld smart plugs bij gebruikt worden, dan kan het licht automatisch aangaan als de camera’s beweging of geluid detecteren. ‘If this, then that’-scenario’s zorgen ervoor dat de camera’s samen kunnen werken met een selectie aan apparaten.

De drie ip-camera’s zullen vanaf juli beschikbaar zijn, een exacte releasedatum noemt D-Link in de aankondiging niet. De DCS-8010LH kost 89,95 euro, de DCS-8300LH 99,95 euro en de DCS-8525LH 148,95 euro.