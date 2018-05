Nokia-budgetlijn krijgt update met de Nokia 2.1, Nokia 3.1 en Nokia 5.1

HMD Global heeft tijdens een evenement in Moskou zijn budgetlijn van een update voorzien. Het gaat om de Nokia 2.1, Nokia 3.1 en Nokia 5.1, logischerwijs de opvolgers van de Nokia 2, Nokia 3 en Nokia 5 uit 2017. De verbeteringen zorgen echter niet voor een forser prijskaartje, dat blijft ongeveer hetzelfde.

De opvallendste verandering van de nieuwe lijn vinden we in de Nokia 3.1 en Nokia 5.1, die over een 18:9 vormfactor beschikken. Het topmodel uit de reeks beschikt over een 5,5-inch scherm met full HD+-resolutie (2240 bij 1080 pixels). Daarna volgen de Nokia 3 met een 5,2-inch HD-scherm en de Nokia 2.1 met een 5,5-inch HD-display (beeldverhouding 16:9).

Specificaties per smartphone

HMD voorziet de Nokia 5.1 van een octa-core MediaTek Helio P18 chipset (tot 2,0 GHz), 2 GB/3 GB aan werkgeheugen en 16 GB/32 GB aan opslag. Er is een microSD-slot aanwezig voor eventuele uitbreiding. Aan de achterkant vinden we een 16 megapixel camera, voorop bevindt zich een 8 megapixel camera. Het toestel komt standaard met Android 8,1 Oreo en een 2.960 mAh-batterij.

De Nokia 3.1 komt op zijn beurt met een octa-core MediaTek MT6750, terwijl het werkgeheugen en de opslagcapaciteit hetzelfde zijn als bij de Nokia 5.1. Dit model komt echter zonder microSD-slot. Verder kunnen we een 13 megapixel camera achterop en een 8 megapixel selfiecamera verwachten, alsmede Android 8.1 Oreo en een 2.990 mAh-batterij.

Dan is er nog de Nokia 2.1, waar het verschil wel wat groter is. Zo komt dit toestel met de Android 8.1 Oreo Go Edition, de lichtere uitvoering van het besturingssysteem ontwikkeld voor minder krachtige smartphones. Deze telefoon komt met een Snapdragon 425-SoC, 1 GB aan RAM, 8 GB opslag (waarvan 4,7 GB beschikbaar), microSD-slot en een 4.000 mAh-batterij. Daardoor zou de Nokia 2.1 twee dagen op een volle lading mee kunnen.

Beschikbaarheid

De Nokia 5.1 zal in juli verschijnen met een beginprijs van 189 euro. Voor de Nokia 3.1 geldt een releasedatum ergens in juni, met een geleidelijk uitrol. Dit toestel kent een adviesprijs van minimaal 139 euro. Tijdens de onthulling noemde HMD een bedrag in dollars voor de Nokia 2.1, namelijk 115 dollar. Deze smartphone zal in juli verschijnen.