Apple brengt met iOS 11.4 eindelijk AirPlay 2 uit

Apple heeft vandaag iOS 11.4 uitgebracht, een software-update met als belangrijkste nieuwe functie AirPlay 2. Dat maakt het afspelen van muziek op meerdere apparaten mogelijk en is daarmee – zo noemt Apple het – het “meest geavanceerde draadloze audiosysteem voor meerdere kamers”.

AirPlay 2 werd al een jaar geleden door Apple aangekondigd, maar nu pas uitgerold naar zijn mobiele apparaten. Het systeem werkt met alle muziekdiensten, dus niet alleen met Apple Music. Waar de vorige versie van AirPlay het bijvoorbeeld niet mogelijk maakte om muziek af te spelen op een ander apparaat als de gebruiker tegelijk op het iOS-device een game of video afspeelde, is dat nu wel een optie.

AirPlay 2: de functies

In de nieuwe versie van iOS zijn AirPlay 2-regelaars aanwezig in elke app en in het bedieningspaneel zodat de gebruiker snel kan bepalen wat er wordt afgespeeld in elke kamer en op elke speaker in huis. Niet alle speakers worden ondersteund, al heeft Apple wel ondersteuning voor flink wat apparaten toegevoegd: Bang & Olufsen, Bluesound, Bose, Bowers & Wilkins, Denon, Libratone, Marantz, Marshall, Naim, Pioneer en Sonos.

Interessant is dat AirPlay 2 het ook mogelijk maakt om twee Apple HomePod-speakers tot een stereopaar om te toveren. De apparaten worden dan aan elkaar gekoppeld. Helaas is dat nog geen optie voor Nederlandse iOS-gebruikers: de HomePod is hier voorlopig nog niet te koop. Mogelijk komt daar binnenkort wel verandering in; Apple heeft vandaag ook laten weten dat per 18 juni mensen in Canada, Duitsland en Frankrijk een HomePod kunnen kopen voor 349 euro. Daarmee lijkt een release in Nederland dichterbij.

Andere updates

iOS 11.4 voegt ook de optie voor iCloud-synchronisatie binnen iMessage toe. Berichten die via de dienst van Apple verzonden worden, zullen versleuteld op de iCloud opgeslagen worden en gesychroniseerd tussen de apparaten die een gebruiker in bezit heeft. Apple bewaarde de berichten tot nu toe los op alle apparaten, maar dat liep soms een mis.

Overigens wil Apple de iOS-apparaten nu ook iets veiliger maken. Dat doet het door het niet langer mogelijk te maken een iOS-apparaat te openen met een USB-verbinding, als een apparaat al zeven dagen niet meer ontgrendeld is. Tot slot zijn er nog diverse andere bugs opgelost.