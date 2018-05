AT&T en Google Cloud gaan samenwerkingsverband aan

Telecomprovider AT&T is een samenwerkingsverband aangegaan met Google. AT&T is van zins een robuuster portfolio van clouddiensten op te bouwen en ziet de samenwerking met internetgigant Google als een belangrijke stap in die richting.

Binnen de samenwerking zal AT&T meer meewerken aan Google’s Partner Interconnect-programma. Dat programma biedt bedrijven een veiligere manier om verbinding te maken met het publieke cloudplatform van Google en is een van de drie opties naast een reguliere publieke verbinding. Andere opties omvatten het opzetten van verbindingen via de Cloud Virtual Private Network of via de Dedicated Interconnect-service van Google.

Veilig en snel

Vorige maand liet Google nog weten dat het samen zou werken met diverse internetproviders om klanten nieuwe mogelijkheden te bieden om verbinding te maken met zijn clouddiensten. Dat zou zelfs mogelijk moeten zijn, als die Internet Service Providers (ISP’s) zich ver van de geografische locatie bevinden van de meest dichtstbijzijnde Google Cloud Platform-regio. In essentie biedt Google daarmee een snelle verbinding die het publieke internet omzeilt en een veilige en betrouwbare verbinding biedt.

Bedrijven kunnen nu AT&T’s netwerk gebruiken om die verbinding te maken. Klanten kunnen daarmee grote workloads verplaatsen tussen meerdere cloudomgevingen, maar tegelijk het publieke internet omzeilen. Chief Product Officer Roman Pacewicz van AT&T Business laat weten dat het bedrijf eraan toegewijd is om “bedrijven te helpen transformeren dankzij onze edge-to-edge mogelijkheden.”

De samenwerking met Google Cloud biedt klanten van AT&T “de volledige toegang tot productiviteitstools en een zeer veilige, private netwerkverbinding met het Google Cloud Platform.”