Alle fondsen van cryptovaluta-startup Taylor zijn gestolen

Het is en blijft een probleem in de industrie van cryptovaluta: diefstal van gegevens. Het is vooral een nachtmerrie voor veelbelovende startups en precies dat is het bedrijf Taylor overkomen. Het bedrijf wilde een brug bouwen tussen mobiele technologie en de handel in cryptovaluta, door dedicated apps te lanceren. Maar vandaag blijkt dat alle fondsen van het bedrijf gestolen zijn.

Het team van Taylor ontwikkelde een trading assistant, die omschreven wordt als een “eenvoudig te gebruiken app die je zal helpen elke dag winst te maken”. Maar nu blijkt dat het aangevallen is door hackers, die “al onze fondsen” hebben gestolen. Het gaat om ethereum en TAY-tokens, met een totale waarde van anderhalf miljoen dollar.

Niet voldoende maatregelen

Er vindt volgens Taylor een onderzoek plaats over de zaak, maar het lijkt er volgens de startup op dat de mensen achter deze specifieke aanval verbonden zijn aan een recente cyberaanval op CypheriumChain. Taylor stelt dat het wel maatregelen had genomen om een soortgelijke aanval af te kunnen slaan.

Die maatregelen waren echter niet afdoende, en het bedrijf geeft dan ook toe “mogelijk nalatig te zijn geweest rond enkele erg belangrijke details”. Volgens Taylor is het incident een “zeer geavanceerde en gecoördineerde” aanval. De startup denkt dat het de gestolen tokens niet terug zal krijgen, maar vertrouwt op zijn “sterke gemeenschap” om het incident “te overwinnen […] en nog groter en sterker te worden”.

In zijn open brief aan de mensen die de startup gesteund hebben, schrijft CEO Fabio Seixas dat het bedrijf nog maar 25.000 dollar aan fondsen over heeft. Het weet dan ook niet zeker wat de toekomst brengt en moet mogelijk een nieuw pad voorwaarts bedenken. Een manier om te overleven zou een investeringsronde zijn, maar het kan enkele maanden duren om dit te regelen.

Vermoedelijk wordt er de komende weken een noodverkoop van tokens georganiseerd, opdat het bedrijf geld op kan halen om te overleven. Het denkt zo met een klein team te kunnen blijven werken te komende tijd en zijn appt e kunnen lanceren. “We denken zo de eerste gebruikers te kunnen krijgen […] en omzet te kunnen draaien”.