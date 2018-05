PC-markt begint na jaren van krimp eindelijk te stabiliseren

Onderzoek van Canalys laat zien dat de PC-markt eindelijk begint te stabiliseren. Ondanks dat Canalys denkt dat de verkopen van PC’s dit jaar weer dalen, is het tempo waarmee die verkopen dalen wat langzamer dan de afgelopen jaren het geval was. Gedacht wordt dat dit vooral komt door bedrijven die nieuwe hardware aanschaffen.

In zijn onderzoek stelt Canalys dat de verkopen in 2018 met 2,1 procent dalen naar 398 miljoen units. Dat is de laagste daling in de afgelopen vier jaar. Vooral bedrijven die migreren naar Windows 10 zien volgens Canalys de noodzaak om hun hardware van een update te voorzien. Daarnaast beginnen sommige consumenten hun PC’s te vernieuwen en kopen ze vaak high-performance modellen, Chromebooks en convertibles.

Commerciële klanten

Maar de voornaamste groei ziet Canalys bij commerciële klanten. Zij zullen een grote rol spelen in de verkoop van computers in 2018. Het is voor hardwarefabrikanten dan ook raadzaam om zich vooral te richten op bedrijven die nog altijd gebruik maken van Windows 7. Die beginnen langzaamaan over te schakelen naar Windows 10 en schaffen daarbij meteen nieuwe apparaten aan.

Daarnaast ziet Canalys een toename van het aantal verkochte apparaten door nieuwe diensten, zoals Device as a Service (DaaS). Apparaten worden dan niet direct aan klanten verkocht, maar de dienst vereist wel de aanschaf van nieuwe hardware voor de dienstverleners.

Analist Ishan Dutt van Canalys denkt dat het nog wel even zal duren voordat DaaS de voornaamste omzet zal genereren in deze sector. Hij ziet meer groei in Chrome OS de komende tijd, vooral op het gebied van onderwijs. De overstap naar een contractueel model zoals bij DaaS de realiteit is, blijft nog een grote uitdaging voor klanten en partners.

De verwachting van Dutt is verder dat apparaten de komende tijd duurder zullen worden, vooral omdat klanten meer high-end apparaten willen kopen en bereid zijn daar meer voor te betalen.