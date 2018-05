IBM Cloud Private for Data vanaf nu beschikbaar

Cloud Private for Data is een geïntegreerde data science, data engineering en app building platform. Een hele mond vol, maar net na de introductie van GDPR kan iedereen er nu mee aan de slag.

IBM Cloud Private for Data werd een maand geleden al aangekondigd, maar is vanaf vandaag officieel beschikbaar voor iedereen. In tussentijd heeft het platform een aantal verbeteringen doorgevoerd om organisaties verder te moderniseren. Het belangrijkste is echter dat bedrijven nu hun verantwoordelijkheid kunnen nemen op vlak van veiligheid en compliance.

Data Risk Manager

Om GDPR te tackelen integreert IBM microservices voor master data management. Het zorgt voor een sterkere integratie tussen de datacatalogus en de mogelijkheid om belangrijke data te ontdekken, analyseren en beheren. Verder wordt ook de IBM Data Risk Manager in het cloudplatform geïntegreerd om compliant te zijn met de nieuwe wetgeving.

Het Cloud Private for Data platform ondersteunt voortaan MongoDB en EDB Postgres for enterprise. In een blogpost legt IBM meer uit: “Met de nieuwe samenwerkingen rond openbron document en object georiënteerde databases kunnen organisaties nu nog meer data integreren.”

Moderne data

Tot slot integreert het platform nu het Red Hat OpenShift container applicatieplatform. Hierdoor kunnen gebruikers IBM middleware op elke cloud gebruiken dankzij OpenShift. Dat is volgens IBM nodig in wereld van multi-cloud en open data management.

Rob Thomas, General Manager bij IBM Analytics, vat het samen: “Een moderne data-architectuur die alle bronnen van data integreert, maakt het voor iedereen mogelijk om nieuwe business modellen te maken. Deze worden gebaseerd op snelle, data-driven inzichten en opent de weg naar artificiële intelligentie voor bedrijven. Dit zijn de bouwstenen voor AI. Artificiële intelligentie zal geen mensen vervangen, maar wie het niet omarmt zal worden vervangen door anderen die dat wel doen. IBM Cloud Private for Data is alvast een enorme stap in de juiste richting.”