Consumentenbond verliest bodemprocedure van Samsung rondom updatebeleid

De rechtbank in Den Haag heeft Samsung volledig in het gelijk gesteld in de bodemprocedure rondom het updatebeleid die de Consumentenbond heeft aangespannen. De Consumentenbond hoopte op deze manier het techbedrijf ertoe te dwingen zijn smartphone langer en vaker van updates te voorzien.

In de eis van de Consumentenbond was opgenomen dat de telefoons gedurende de gehele gebruiksduur updatet. Dat zou neerkomen op een periode van minimaal twee jaar na aankoop of vier jaar na introductie. Deze veiligheidsupdates zijn naar de mening van de Consumentenbond nodig om de toestellen goed en veilig te laten werken. Daarnaast was er de eis dat Samsung duidelijke en goed vindbare informatie verstrekt aan consumenten, over hoe lang en hoe vaak de toestellen geüpdatet worden.

De rechtbank gaat nu dus niet mee in de eisen, laat Samsung aan Techzine weten. Volgens Gert Jan ter Haar, hoofd technisch productmanagement van Samsung Nederland, onderstreept het vonnis dat de aanpak van het bedrijf werkt om smartphones veilig te houden. Hij belooft dat de telefoons ook in de toekomst veilig blijven. Daarnaast is het beveiligingsplatform KNOX in de toestellen ingebouwd en komen ze standaard met een McAfee-virusscanner. Het Samsung Security Team houdt zich dagelijks bezig met het veiliger maken van de producten.

Langere zaak

De zaak rondom de twee partijen loopt al geruime tijd, ongeveer sinds begin 2016. Aanvankelijk hoopte de Consumentenbond op een snelle kort gedingprocedure, maar de rechter vond de kwestie te complex. Daarna startte een uitgebreidere bodemprocedure, waarbij Samsung in november 2016 gedagvaard werd. Bij een bodemprocedure wordt alles wat van belang is uitgezocht.