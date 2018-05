Vasco Data Security heeft vandaag heel wat nieuws te melden. De meest opvallende is de naamsverandering van Vasco naar OneSpan. Tegelijk lanceert het Trusted Identity en neemt het Dealflo over voor 46,9 miljoen euro.

Vasco gaat voortaan door het leven als OneSpan. Met de naamsverandering wil het een nieuwe strategie en vernieuwd aanbod benadrukken. OneSpan Trusted Identity (TID) moet het complete portfolio aan beveiligingstechnieken samen brengen. Dankzij een cloudplatform met een open architectuur kunnen banken en ondernemingen realtime fraudedetectie uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van realtime fraudeanalyse, multifactorauthenticatie, beveiliging van mobiele applicaties en orchestratie van alle beschikbare diensten.

API’s

OneSpan stelt API’s beschikbaar zodat derde partijen ermee aan de slag kunnen. Dankzij TID kunnen ze risico’s beter inschatten, fraude voorkomen, voldoen aan strikte regelgevingen, de tijd en de kosten van een implementatie verminderen en de gebruiksvriendelijkheid verhogen.

“Financiële instellingen vergroten hun investeringen om het hoofd te bieden aan de toenemende fraude, maar anderzijds willen ze ook de beste gebruikerservaring aanbieden,” zegt Julie Conroy, Director bij het Retail Banking and Payments Research team van Aite Group. “Bovendien zoeken financiële instellingen naar een oplossing in de vorm van een platform dat een flexibele plug-en-playaanpak ondersteunt. Dankzij verschillende tools kunnen ze vlot hun fraude- en authenticatiestrategieën verder ontwikkelen. De gelaagde aanpak van OneSpan, waarbij uiteenlopende technologieën samenwerken, is een prima oplossing voor deze noden. Het koppelt sterke beveiliging aan gebruiksvriendelijkheid, en helpt zo de banken om fraude te voorkomen.”

Overname Dealflo

OneSpan heeft nog meer nieuws te melden. Het neemt het Britse Dealflo over voor 46,9 miljoen euro in cash. Dealflo is een snelgroeiend bedrijf dat identiteitsverificatie en end-to-end financial agreement automation oplossingen aanbiedt. Het platform biedt een flexibel en geautomatiseerd applicatieproces, integratie van externe authenticatiediensten en unieke configureerbare contracten en e-handtekeningen.

Er is een duidelijke synergie tussen beide bedrijven. Dealflo heeft zijn hoofdkantoor in Londen en net als OneSpan een ontwikkelcentrum in Montreal. OneSpan Sign is nu al volledig in Dealflo’s platform geïntegreerd. Meer dan de helft van de klanten van Dealflo, waaronder BMW, Santander, BNP Paribas, Mercedes Benz en verschillende financiële instituten, zijn ook al klant bij OneSpan.

Als gevolg van de overname past OneSpan zijn financiële prognoses aan voor 2018. De verwachte omzet zal tussen de 201 en 211 miljoen dollar bedragen, met een operationele winst van 15 à 19 miljoen dollar.