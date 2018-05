Salesforce-CEO Benioff roept op tot GDPR-achtige regulering in VS

Enkele dagen nadat de General Data Protection Regulation (GDPR) definitief is, komt Salesforce-CEO Marc Benioff met een zelfde soort idee. Hij denkt dat de Verenigde Staten een soortgelijke privacywet moet invoeren om om zijn burgers te beschermen.

Tijdens een gesprek over de financiële cijfers van de afgelopen drie maanden lichtte Benioff zijn visie toe. Volgens hem zal een dergelijke regulering de industrie helpen. Zoiets zou het vangnet zijn rond vertrouwen en veiligheid. “Het biedt klanten de mogelijkheid om op een veilige manier in contact te komen met fantastische volgende generatie technologieën”, zo citeert ITProPortal Benioff.

De Salesforce-CEO prijst de EU vanwege het feit dat data het eigendom is van gebruikers. Zijn bedrijf begrijpt deze gedachtegang en hanteert daarom een zelfde soort beleid.

Het bedrijf neemt een omslag in het belang van privacy waar. Daar moet de VS een leider in zijn en niet een volger, meent General Counsel and President of Legal Amy Weaver. Zij pleit voor transparantie over de data, meer beheerrechten voor individuen en het aansprakelijk stellen van organisaties voor hun privacy-practices.

Implementeren technologieën

Benioff ging in het gesprek ook in op het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in customer service. Het gebruik van de technologie zou de grens van het consumentenvertrouwen opzoeken. Bedrijven die AI en andere technologieën implementeren, moeten zich ervan verzekeren dat ze op vertrouwen zijn gebaseerd.

Gelijktijdig communiceerde Salesforce zijn kwartaalcijfers, waarin de omzet uitkwam op 3,01 miljard dollar (2,58 miljard euro). Dit komt neer op een stijging van 25 procent jaar-op-jaar. De nettowinst bedroeg 344 miljoen dollar. De CRM-specialist blijkt ambitieus te zijn op het gebied van financiële prestaties. Het uiteindelijk doel is om 60 miljard dollar in 2034 te schrijven.