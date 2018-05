Microsoft steekt Google voorbij in race naar het biljoen

Microsoft sloot dinsdag de beursdag af met een marktwaarde van 753 miljard dollar. Daarmee stak de reus uit Redmond Googles moederbedrijf Alphabet (739 miljard dollar) voor het eerst in drie jaar voorbij in de race naar het biljoen.

Microsoft is daarmee het derde meest waardevolle bedrijf ter wereld en verdringt Alphabet naar een vierde plaats. Apple (899 miljard dollar) en Amazon (763 miljard dollar) staan respectievelijk op de eerste en tweede plaats in dat lijstje. Alle vier de bedrijven zijn goed op weg om als eerste Amerikaanse bedrijf in de geschiedenis een marktwaarde van een biljoen dollar te halen.

Google en Microsoft deden in het verleden regelmatig haasje-over in marktkapitalisatie. Sinds Google al zijn verschillende bedrijven in 2015 in moederbedrijf Alphabet onderbracht, genoot het een comfortabele voorsprong op Microsoft. Beide bedrijven zijn in directe concurrentie met elkaar op verschillende domeinen, waaronder cloud computing, spraakherkenning en artificiële intelligentie.

Deze maand organiseerden zowel Microsoft als Google nagenoeg gelijktijdig hun ontwikkelaarsconferenties, Microsoft Build en Google I/O. Daaruit bleek eens te meer hoe beide bedrijven dezelfde toekomstvisie delen, maar daar elk op hun manier naartoe werken.