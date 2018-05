Microsofts Wunderlist-opvolger To-Do maakt samenwerken eenvoudiger

Microsofts takenapp To-Do krijgt begin juni een update waarmee gebruikers eenvoudig hun takenlijstjes kunnen delen. Zo wordt het eenvoudiger om op een georganiseerde manier samen te werken in kleine teams of één-op-één.

Microsoft To-Do is volledig geïntegreerd in Outlook en andere Office-applicaties, en kan op basis van informatie uit deze apps taken suggereren. Daarnaast kan je natuurlijk ook zelf nieuwe taken aanmaken of importeren uit Wunderlist. Een nieuwe update zal het mogelijk maken om je takenlijstjes met anderen te delen.

Gebruikers kunnen voor elk takenlijstje een link genereren die ze vervolgens via e-mail, sms of een app kunnen delen met anderen. Eenmaal het project is afgerond, kan het delen ook weer worden uitgeschakeld. De update wordt vanaf begin juni uitgerold naar Windows 10, Android, iOS en het web.

De ontwikkeling van To-Do is nog pril en Microsoft voegt voortdurend nieuwe functies toe. In april introduceerde het Steps, een functionaliteit waarmee je een taak kan opdelen in kleinere subtaken.

Wunderlist

Microsoft maakte To-Do in april 2017 beschikbaar als opvolger voor Wunderlist. De reus uit Redmond kocht die app al in 2015, maar deed daar vervolgens twee jaar lang niet veel mee. Het bouwde in plaats daarvan een nieuwe takenapp, met nagenoeg dezelfde functionaliteit, maar met een betere integratie in Office 365.

Wunderlist blijft voorlopig ook nog bestaan, maar zal volledig verdwijnen wanneer To-Do helemaal op punt staat. Dat blijkt een grotere uitdaging dan gedacht.