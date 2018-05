Nest brengt videodeurbel Nest Hello naar Nederland

Nest Labs laat aan Techzine weten dat de Nest Hello videodeurbel in Europa verkrijgbaar is. Deze beschikt over een beeldsensor van 2K met een beeldverhouding van 4:3, een gezichtsveld van 160 graden en HD-video. In combinatie met de HDR-beelden en nachtzicht (met infrarode ledlampen) kan de gebruiker zo bezoekers gedetailleerd bekijken.

Met de Nest Hello is het mogelijk een gesprek te starten, waarbij er gebruikgemaakt wordt van echo- en ruisonderdrukking om ook bij lawaai op straat de gasten goed te verstaan. Als het even niet uitkomt om een gesprek te voeren, dan biedt een lijst met vooraf opgenomen reacties uitkomst. Via de Nest-app valt dan bijvoorbeeld als volgt te reageren: “Een ogenblikje, we komen eraan”.

De gebruiker kan via de smartphone, tablet of televisie altijd even checken wat er op dat moment bij de voordeur gebeurt. In de Nest-app is tevens een beeldlijn opgenomen, waarin drie uur opname teruggekeken kan worden. Indien er iemand voor de deur staat ontvangt de gebruiker een persoonsmelding met momentopname.

Voor gasten wil Nest ook wat eenvoud bieden, door met een lichtring duidelijk te maken waar de knop zich bevindt. Met stiltetijd is de bel uit de zetten via de Nest-app, zodat bijvoorbeeld de baby niet wakker wordt of dat de hond niet gaat blaffen. In dat geval ontvangt de gebruiker nog wel een melding op zijn telefoon.

Optionele functies

Gebruikers die een abonnement op Nest Aware toevoegen aan de videodeurbel, krijgen extra informatie en doorlopende opslag in de cloud voor videobewaking. Dit resulteert in functies zoals 5-, 10- of 30-daagse videogeschiedenis, die met beeldlijn, clips en time-lapses eenvoudig te doorzoeken zijn. Bovendien is er de mogelijkheid voor gezichtsherkenning, waarmee je de Nest Hello leert of een vriend of vreemdeling voor de deur staat.

Nest biedt de videodeurbel per direct aan via zijn eigen website voor 279 euro. Vanaf half juni is de Nest Hello ook verkrijgbaar bij andere verkooppunten. Via de widget kun je controleren of jouw huis geschikt is voor de videodeurbel.