Panasonic komt met op koudemiddel R32-gebaseerde serverruimtekoeling Z-TKEA

Panasonis kondigt aan dit jaar volledig over te stappen naar het milieuvriendelijke koudemiddel R32. Als onderdeel van de overstap komt het bedrijf met zijn eerste R32-gebaseerde serverruimtekoeling Z-TKEA. Deze is beschikbaar met capaciteit van 2,5kW tot 7,1kW.

Met Z-TKEA wil Panasonic een energie-efficiënte en milieuvriendelijke oplossing bieden voor de warmte die de grote hoeveelheid IT-apparatuur in serverruimtes genereert. Onder andere de servers, switches en opslagsystemen kunnen ervoor zorgen dat de temperatuur in de serverruimte te hoog oploopt, terwijl de apparatuur oververhit kan raken. Daardoor is het noodzakelijk de temperatuur te beheersen en overtollige warmte af te voeren.

R32 biedt naast milieuvriendelijkheid ook wat andere voordelen ten opzichte van traditionele koudemiddelen. Zo kent het hogere energie-efficiëntie, waardoor de koeloplossing het energielabel A+++ en een SEER-waarde van 8,5 heeft. Z-TKEA behoudt daarnaast zijn volledige capaciteit bij buitentemperaturen tot -20 graden Celsius.

De koeloplossing is voorzien van twee Z-TKEA-koelinstallaties. Hierdoor kan, indien de werking van één van de installaties wordt verstoord, het werk worden overgenomen door het tweede exemplaar. Ook kan de tweede unit bijspringen als de capaciteit van de koelinstallatie wordt overschreden, zodat de totale capaciteit van het systeem wordt vergroot.

Aansturing

De twee koelinstallaties worden aangestuurd door de PAW-SERVER-PKEA beheerinterface. Deze zorgt ervoor dat beide installaties evenveel draaiuren maken en afwisselend van elkaar opereren. Ook verstuurt de beheerinterface automatisch alarmmeldingen indien de werking van één van de installaties wordt verstoord of beide gelijktijdig moeten draaien doordat de capaciteit van het koelsysteem wordt overschreden.

Met behulp van de Panasonic RAC wifi-kit is de serverruimtekoeling te verbinden met de cloud. Via de smartphone kunnen beheerders dan op afstand de koelinstallatie monitoren en aansturen. Onder andere de temperatuur in de serverruimte en het energieverbruik wordt zo inzichtelijk. Panasonic maakt de Z-TKEA per direct beschikbaar en levert het met vijf jaar garantie op de compressor.