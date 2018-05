Fortinet breidt Global Managed Security Service Provider Program verder uit

Fortinet heeft zijn Global Managed Security Service Provider Program (MSSP) verder uitgebreid. Dit resulteert in het Silver-niveau, technische ondersteuningsmogelijkheden en hulp bij de ontwikkeling van nieuwe diensten. Het nieuwe programmaniveau biedt MSSP’s en VAR’s die willen overstappen op een dienstgericht model toegang tot content voor het opzetten van diensten, best practices, webinars en promotiebundels.

Zo is er het Fabric-Enabler Program dat MSSP-partners ondersteunt die zijn gecertificeerd voor de technologieën van Fabric Ready-Partners en beschikken over aantoonbare expertise met het ontwerp, de integratie en het beheer van op maat toegesneden Security Fabric-oplossingen. Deelnemers aan het Fabric-Enabler Program kunnen gebruikmaken van specialistische hulp bij het integreren van beveiligingsoplossingen op basis van API’s, methodieken voor het uitwisselen van bedreigingsinformatie, automatiseringstools, draaiboeken en ondersteuning bij de ontwikkeling van diensten. Daarmee creëren ze nieuwe omzetkansen.

Er zijn ook nieuwe start kits voor multi-cloudomgevingen, SD-WAN, automatisering en veilige toegang tot IoT- en OT-omgevingen. Deze helpen MSSP’s met het ontwikkelen van nieuwe beveiligingsdiensten die voldoen aan de eisen die bij digitale projecten komen kijken. Starter kits omvatten tools voor het bespoedigen van de ontwikkeling van diensten, ondersteunende content en draaiboeken voor verkoop-, marketing- en DevOps-scenario’s.

Andere onderdelen

Fortinet introduceert tevens nieuwe licenties die op verbruik gebaseerde zijn. Deze zijn op basis van het volume van het beschermde verkeer en de gebruikte threat intelligence services van FortiGuard Labs. De investeringskosten van MSSP’s blijven daarmee tot een minimum beperkt. Er is toegang tot regionale inhoudelijke experts en service managers van partners die kunnen bijstaan in de ontwikkeling en verkoop van diensten en de operationele afstemming.

De nieuwe workshops bieden toegang tot draaiboeken die bijdragen aan een snellere ontwikkeling van diensten, verbeterde operationele volwassenheid en hogere marges. Partners kunnen daarnaast een beroep doen op technische ondersteuning door Fortinet. Tot slot is er nog het Fortinet Veterans Program (FortiVet), om MSSP’s aan gekwalificeerd personeel te helpen. Dit gebeurt door talentvolle militaire veteranen te helpen bij de overstap naar de cybersecurity-sector, om bij te dragen aan een oplossing voor het tekort aan vaardigheden. Dit programma werd recentelijk uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk, zodat veteranen in de EMEA-regio klaargestoomd worden voor een carrière in de cybersecurity.