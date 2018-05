Amerikaanse rechter handhaaft verbod op Kaspersky-producten

Twee rechtszaken die door het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab waren aangespannen in de Verenigde Staten, om het verbod op te heffen, zijn allebei afgewezen. Daarmee blijft de beslissing van de Amerikaanse overheid staan en mogen de producten van het bedrijf daadwerkelijk verboden worden voor overheidsinstanties.

Kaspersky spande de rechtszaken aan nadat het bedrijf beschuldigd werd van bijdrage aan spionage door de Russische veiligheidsdiensten. De Amerikaanse overheid besloot om die reden dat federale regeringen en overheidsdiensten niet langer gebruik mochten maken van producten van de firma. Per 1 oktober 2018 gaat het verbod definitief in werking.

Geen straf

Volgens rechter Colleen Kollar-Kotelly wordt Kaspersky Lab niet gestraft door de Amerikaanse overheid. In plaats daarvan wordt volgens haar een bedreiging voor de nationale cyberveiligheid verwijderd. Het effect daarvan is dat een “kleine bron van inkomen voor een grote multinationale organisatie” wegvalt.

Uiteraard laat Kaspersky in een reactie weten teleurgesteld te zijn over de beslissing. Het bedrijf gaat in hoger beroep. De basis van de eerste twee zaken was dat het verbod in zou druisen tegen de grondwet en schade aan zou brengen aan het bedrijf. De rechter was het niet eens met die redeneringen en stelde dat “verdedigende handelingen” in sommige gevallen nadelige gevolgen mogen hebben voor derde partijen. Dat maakt ze volgens haar niet ongrondwettelijk.

De theoretische schade aan de reptatie van Kaspersky is volgens Kollar-Kotelly verder te vaag en niet goed genoeg onderbouwd om actie te rechtvaardigen. Ook heeft het bedrijf volgens haar geen recht om iets aan de regering te verkopen. Daarop kan Kaspersky zich dus ook niet beroepen.

Meer transparantie

In een statement wijst Kaspersky verder nog op zijn nieuwe Global Transparancy Initiative. Het verhuist in het kader daarvan delen van zijn bedrijvigheid naar Zwitserland en laat verschillende partijen daar zijn broncode bekijken. Op die manier hoopt de firma kritiek weg te nemen.

Of dat genoeg is, moet nog blijken. Meerdere, vooral Westerse, overheden heroverwegen het gebruik van Kaspersky-producten. Ook in Nederland kijkt het Kabinet opnieuw naar het gebruik van de producten.