AWS maakt Neptune-databasedienst voor iedereen beschikbaar

Amazon Web Services heeft vandaag bekendgemaakt dat de Neptune graph database per direct voor iedereen beschikbaar is. De aankondiging van de database vond afgelopen november tijdens de jaarlijkse re:Invent conferentie plaats, en was toen een van de tientallen onthullingen van het bedrijf.

Neptune ondersteunt graph API’s voor zowel TinkerPop Gremlin als SPARQL. Daarmee kan de dienst samenwerken met een breed palet aan apps. AWS stelt dat de meeste database-fouten binnen dertig seconden automatisch hersteld worden, en belooft tevens meer dan 99,99 procent availability.

Altijd verbonden

Dat laatste is van groot belang volgens Raju Gulabani, vicepresident van de afdeling Databases, Analytics and Machine Learning bij AWS. De wereld wordt immers steeds meer verbonden met het internet en toepassingen die grote hoeveelheden aan elkaar verbonden datasets verwerken spelen daardoor een steeds belangrijkere rol.

AWS speelt daarop in met deze naar eigen zeggen high-performance graph databasedienst. Ontwikkelaars kunnen daardoor eenvoudig applicaties bouwen en laten draaien met grote hoeveelheden data. AWS ziet bijvoorbeeld toepassingen voor sociale netwerken, engines die aanbevelingen doen, tools die fraude detecteren en netwerktoepassingen die complexe infrastructuren in kaart moeten brengen.

Neptune heeft al een aantal grote klanten, waaronder Samsung, AstraZeneca, Intuit, Siemens, Person, Thomson Reuters en Amazons eigen Alexa-team. Amazon Neptune is volgens de directeur van Amazon Alexa een ideale toepassing om de “tientallen miljoenen Alexa-klanten” te kunnen bedienen.

De dienst is vanaf vandaag beschikbaar in de Verenigde Staten en in de Europese Unie. Andere regio’s volgen in de toekomst.