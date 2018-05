Asus lanceert cryptomoederbord met 20 GPU-aansluitingen

Wie zelf cryptomunten wil minen, weet dat een klassiek systeem niet goed genoeg is om geld te verdienen. Je wil meerdere GPU’s aan één systeem koppelen, en dat is net wat Asus mogelijk maakt met de H370 Mining Master. In totaal kan je 20 GPU’s aansluiten, alsook drie voedingen.

Het is niet de eerste keer dat Asus dit doet. De voorloper had al 19 GPU-aansluitingen, maar toen bleek dat GPU-fabrikanten hier nog niet klaar voor waren. Asus heeft intens met onder andere AMD gewerkt om de beperkingen van Radeon-kaarten die parallel werken weg te halen. Pas dan kan een opstelling met meerdere GPU’s interessant worden.

USB-risers

Met de Asus H370 Mining Master zijn alle problemen van de baan en voegt het nog één extra GPU-aansluiting toe aan het moederbord. Dankzij USB 3.0-aansluitingen kan je eenvoudig USB-risers gebruiken om je opstelling te realiseren. Voor miners is het belangrijk om zoveel mogelijk grafische kaarten per node te hebben om energie- en hardwarekosten te drukken.

Er is ook ruimte voor drie voedingen, kwestie van alle GPU’s van genoeg power te voorzien. Elke voedingspoort is verbonden met een set van GPU’s, zodat je stelselmatig kan schalen naargelang het aantal aangesloten grafische kaarten.

Intel H370

Cryptomunten crunchen vraagt niet heel veel bandbreedte over PCI Express, dus elke kaart krijgt een PCIe x1-link over USB 3.1 Gen 1. De poorten worden aangestuurd door een Intel H370-chipset. Hiermee zijn ze compatibel met ASIC mining modules die een fysieke USB-connectie vereisen.

Wie goed kijkt op het moederbord ziet nog één volwaardig PCI Espress-slot, maar van zodra je die gebruikt voor een grafische kaart wordt de eerste USB-aansluiting uitgeschakeld.

Het moederbord wordt geleverd met GPU State Detection software zodat je direct kan zien hoe goed je grafische kaarten presteren en waar er fouten optreden.

Voorlopig is er nog geen prijs beschikbaar van dit bijzondere moederbord. Beschikbaarheid staat gepland voor later dit jaar.