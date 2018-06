AWS introduceert pay-per-session betaalmodel voor BI-tool QuickSight

Amazon Web Services (AWS) komt met een nieuw betaalmodel voor zijn business intelligence-tool QuickSight. Door pay-per-session heeft iedere gebruiker toegang tot het bekijken van dashboards in Amazon QuickSight, waarbij er voor de uitgebreidere opties wat meer betaald dient te worden.

Het nieuwe betaalmodel zorgt ervoor dat gebruikers die dashboards creëren en publiceren 18 dollar per maand betalen. Als een gebruiker alleen maar toegang nodig heeft voor het lezen van een dashboard, dan betaalt hij uitsluitend voor deze sessie. Voor 0,30 dollar krijgt hij dan dertig minuten toegang tot het dashboard. Het maximum voor de gebruiker ligt daarbij op 5 dollar per maand.

Voorheen waren er twee modellen beschikbaar. Eentje was het zogeheten standaardplan voor 9 dollar per gebruiker per maand, de andere kostte 24 dollar per gebruiker per maand. Die laatste draagt de naam enterprise edition en komt met ondersteuning voor de Active Directory en encryptie. De 9 dollar-variant is nog steeds beschikbaar. Deze lijkt vooral geschikt voor de wat kleinere bedrijven, waar vaak één persoon het dashboard bouwt en verder gebruikt. Het nieuwe betaalmodel vervangt echter de enterprise edition.

Markt voor BI-tool

QuickSight wordt daarmee nog een stukje goedkoper dan vergelijkbare BI-tools. Dit is op zich niet heel vreemd, aangezien de tool over het algemeen gezien wordt als een product dat de basis business intelligence-behoeften van een klant dekt. Op die manier lijkt AWS zich te willen onderscheiden, want er is best wat concurrentie op de BI-markt.

AWS blijft in zijn aankondiging dan ook positief over de mogelijkheden van QuickSight. Het bedrijf omschrijft het zelf als een snelle, cloud-aangedreven, business analytics dienst die het voor alle gebruikers binnen een organisatie eenvoudig maakt om visualisatie te bouwen, ad-hoc analyses uit te voeren en snel zakelijke inzichten te krijgen uit data. Hiervoor is niet per se een technische achtergrond nodig.