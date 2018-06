Fujitsu heeft tussenstap klaar richting kwantumcomputer

Met een kwantum-geïnspireerde Digital Annealer clouddienst wil Fujitsu onderzoekers helpen om betere resultaten te behalen vergeleken met andere cloudplatformen. Het is volgens hen een noodzakelijke tussenstap tot kwantumcomputers binnen vijf tot tien jaar realiteit worden.

De Digital Annealer van Fujitsu is de vreemde eend in de bijt van alle clouddiensten. Net als iedereen werkt Fujitsu aan de volgende kwantumcomputer, maar weten ze dat die nog niet voor vandaag is. Met de Fujitsu Digital Annealer lanceren ze een nieuwe architectuur geïnspireerd door kwantumfenomenen. De dienst is vandaag beschikbaar in Japan en wordt het komende jaar stelselmatig uitgerold in de V.S., Europa en Azië.

Molecules

Fujitsu mikt met zijn machine specifiek op toepassingen die interessant zijn voor kwantumcomputers, zoals gigantische rekenvolumes. Zo kan het onder andere de zoektocht versnellen naar gelijkenissen in molecules voor nieuwe ontdekkingen van medicijnen of bliksemsnel portfolio’s optimaliseren binnen de financiële sector.

Daarnaast wil Fujitsu de maatschappij vooruit helpen met problemen zoals verkeersopstoppingen en de begeleiding van rampenplannen.

Dr Takeshi Horie, hoofd van het Digital Annealer Project bij Fujitsu: “De ontwikkeling van de Digital Annealer is een tussenstap richting kwantum die nodig is om combinatorische optimalisatieproblemen op te lossen. De huidige kwantumcomputers hebben nog flinke hardwarematige beperkingen. Er zijn nog te veel technische uitdagingen om met kwantumcomputers eenvoudig problemen op te lossen op praktische schaal.”

1QBit

Vandaag heeft de machine 1.024 individuele bits met full bonding connectivity. Het werkt samen met kwantumspecialist 1QBit om specifieke software aan te leveren aan ontwikkelaars om het volle potentieel van de machine te gebruiken.

Op de Fujitsu World Tour in Stockholm krijgen we een demo te zien van een specifieke stralingstherapie om kankercellen te vernietigen. Een klassieke computer heeft gemiddeld één tot zeven dagen nodig om de volledige behandeling te berekenen. Met de Digital Annealer zou dat maar enkele uren duren. Fujitsu werkt samen met de universiteit van Toronto om het project toe te passen in ziekenhuizen.

On-premise

Doorheen het jaar plant Fujitsu een upgrade van de Digital Annealer van 1.024-bits naar 8.192-bits en een verhoogde precisie van 16-bits naar 64-bits. Verder werken ze aan een aparte Digital Annealing processor en een Digital Annealing Unit (DAU). Fujitsu plant om een clouddienst met DAU ook nog dit jaar te lanceren. Tot slot wil het ook on-premise producten verkopen die kunnen worden geïnstalleerd in datacenters van klanten.