‘Datalek kost grote bedrijven gemiddeld 1 miljoen dollar’

De kosten van een gemiddelde datalek komt voor een groot bedrijf gemiddeld uit op 1,23 miljoen dollar, omgerekend zo’n 1,05 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van Kaspersky Lab. Daarmee passeren de kosten voor het eerst de grens van één miljoen, vorig jaar was het gemiddelde nog 992.000 dollar (een stijging van 24 procent).

Ook voor het MKB namen de kosten het afgelopen jaar toe. Waar een datalek voor hen een jaar eerder nog 88.000 dollar kostte, betaalt een slachtoffer nu zo’n 120.000 dollar. Kaspersky komt tot deze conclusie door duizenden IT-besluitnemers uit 29 landen te ondervragen over de cybersecurity-uitgaven van hun organisatie, met welke aanvallen ze te maken krijgen en hoeveel ze uitgeven aan het herstel van aanvallen.

Verschillen

Hieruit blijkt tevens dat het voor enterprises en MKB’ers varieert welk type datalek voor hen het kostbaarst is. Zo zijn grote bedrijven het meest kwijt aan datalekken voortkomend uit gerichte aanvallen (gemiddeld 1,64 miljoen dollar). Daarna volgen incidenten rondom IT-infrastructuur gehost door derden en het fysiek verlies van bedrijfsapparaten en -media, met respectievelijk 1,46 miljoen dollar en 1,42 miljoen dollar.

Bij MKB’ers zijn incidenten die de IT-infrastructuur van derde partijen treffen het kostbaarst, daar zijn zij 179.000 dollar aan kwijt. De kosten van incidenten met betrekking tot non-computing verbonden apparaten (148.000 dollar) en gevirtualiseerde omgevingen (146.000 dollar) volgen daarna.

Ondertussen blijkt ook dat veel bedrijven al te maken gehad hebben met een datalek. Thales publiceerde onlangs namelijk een rapport, waaruit blijkt dat 74 procent van de Nederlandse bedrijven één of meerdere datalekken te verduren kreeg. Daardoor is de angst voor datalekken in Nederland groter dan elders in de wereld.