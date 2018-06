Microsoft voegt RSAT-opties toe aan Windows 10 Redstone 5 build

Nu de Windows 10 April 2018 Update uitgerold is, kan Microsoft meer aandacht richten op de geplande Redstone 5-build. Die moet deze herfst uitgebracht worden en de afgelopen weken zijn er al diverse builds uitgerold naar de leden van het Insiders-testprogramma. Vandaag heeft Microsoft de zaak makkelijker gemaakt voor professionals die werken met de Remote Server Administration Tools (RSAT).

Build 17682 brengt een aantal veranderingen met zich mee. Voor ontwikkelaars is vooral de RSAT-on-demand functie een interessante. Via die optie hoeven gebruiker niet handmatig elke keer dat ze hun apparaat upgraden RSAT te downloaden. In plaats daarvan kunnen ze binnen het instellingenmenu alle RSAT-componenten terugvinden en precies die selecteren die ze ingeschakeld willen zien. Onder de tools die in deze categorie vallen, bevinden zich onder meer Active Directory Certificate services tools, BitLocker Drive Encryption Administration Utilities, DHCP en DNS Server tools evenals Remote Access Management tools.

Andere toevoegingen

Er zijn nog wat andere nieuwe functies toegevoegd aan de nieuwe Windows Redstone 5-build. Microsoft heeft ook de tabpagina, die als Sets door het leven gaat, aangepast. Die valt nu wat meer op en maakt het voor gebruikers gemakkelijker om apps te lanceren. De build biedt ook verbeteringen als het aankomt op draadloze projecties.

In die laatste categorie wilde er nog wel eens vertraging optreden bij het doorzetten van beelden. Daar komt nu verandering in; Microsoft voert namelijk optimalisaties door voor drie modi: games, video en productiviteit. Afhankelijk van de modus waarvoor de gebruiker de draadloze projectie inschakelt, wordt de screen latency aangepast.

Ook voegt Microsoft in deze nieuwe build een extra functie voor webontwikkelaars toe. Het gaat om een Web Authentication-interface. Die maakt onderdeel uit van de strategie van Microsoft, waarbinnen het bedrijf wachtwoorden wil vervangen met aan hardware gebonden credentials.