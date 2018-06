Ripple-CEO: hegemonie bitcoin eindigt binnen afzienbare tijd

Ooit was de bitcoin de enige cryptovaluta. Nog altijd is het veruit de meest populaire van alle virtuele munten die beschikbaar zijn. Het resultaat van die populariteit, is dat de prijs van veel andere cryptovaluta afhankelijk is van die van de bitcoin. Hebben investeerders vertrouwen in de bitcoin, dan hebben ze dat ook in andere online munten. Maar volgens Ripple-CEO Brad Garlinghouse, is die tijd bijna voorbij.

Tijdens een interview met CNBC vertelde Garlinghouse dat er momenteel een correlatie bestaat tussen de prijs van ripple en de prijs van de bitcoin. Maar het feit dat alle cryptovaluta afhankelijk zijn van open-source technologie, zal daar verandering in brengen. “Het is nog vroeg, maar mettertijd zal je een rationelere markt zien en zal het gedrag [van investeerders] dat reflecteren,” aldus Garlinghouse.

Vorming van de markt

Toen de cryptovaluta-markt pas net ontstond, was het een vrij eenvoudig verhaal. Investeerders kochten bitcoin en stalden die in de hoop dat de munten meer waard zouden worden. De meeste transacties stopten daar, maar met de komst van andere cryptovaluta, komt daar langzaam verandering in.

Momenteel zijn er meer dan 1.500 verschillende projecten rond cryptovaluta. En elke maand komen er nieuwe munten op de markt. Ondertussen kopen steeds meer investeerders die nieuwe munten op, in de hoop dat ze uiteindelijk net zo waardevol worden als de bitcoin. Daarnaast gebruiken sommige investeerders die bitcoin nu om andere munten aan te schaffen.

Die ontwikkeling is volgens Garlinghouse slechts het begin. Uiteindelijk wordt de markt langzaamaan volwassen, denkt hij. Voorspeld is dan ook dat 99 procent van die 1.500 verschillende cryptovaluta die nu beschikbaar zijn, straks niet meer bestaan. “Er zal enige correctie plaatsvinden, want er zijn nu veel spelers, die daardoor niet echt een probleem oplossen.”