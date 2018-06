Teufel en Gedächtniskirche lossen samen basprobleem op

De Gedächtniskirche in Berlijn staat volgens kerkmuziekregisseur Helmut Hoeft en Teufels-ontwikkelaar Christoph Klug bepaald niet bekend om zijn geweldige geluid. Dat terwijl in de kerk een imposant orgel staat. Dat mist vooral een breed basbereik, waar deze week Teufel verandering in heeft gebracht.

Teufel besloot de Gedächtniskirche acht subwoofers te schenken, zodat het basbereik een stuk breder is. Daar kwam het bedrijf toe, nadat Hoeft en Klug elkaar ontmoetten. Hoeft en organist Wolfgang Seifen denken volgens Teufel al jaren na over een manier om de lage tonen van het orgel te optimaliseren. Daartoe wilden zij eerst nieuwe orgelpijpen toevoegen, maar dat was geen oplossing.

Praktisch denken

De pijpen hebben namelijk een lengte van meer dan elf meter en diameter van vijftig centimeter. Om die reden waren ze niet te installeren zonder de kerk te verbouwen. Aangezien het een monument is, kon die oplossing niet toegepast worden. Minder complex, en een stuk goedkoper, is het installeren van subwoofers. Precies dat heeft Teufel nu mogelijk gemaakt.

Medewerkers van het bedrijf installeerden S6000-subwoofers achter het orgel op een tribune. Daarnaast is er een digitale crossover en midi-interface gebruikt. De gebruikte samples zijn digitale opnames van echte orgelpijpen. De combinatie daarvan met een PA-versterker en twee satellietluidsprekers maakt het geluid bijzonder natuurgetrouw.

Iedereen die heeft meegewerkt is blij met resultaat, laten ze weten. “Wij organisten zijn puristen en mijn collega Wolfgang Soaps en ik hadden natuurlijk het liefst een orgel met nieuwe buizen gehad”, legt Hoeft uit. “Toch zijn we zeer tevreden met het resultaat van de hybride oplossing, het gaat tenslotte niet om purisme, maar om het best mogelijke orgelgeluid in de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.”

Kaiser-Wilhem-Gedächtniskirche

De Kaiser-Wilhem-Gedächtniskirche staat schuin tegenover het hoofdkantoor van Teufel. Een deel van de kerk werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest en is zo gebleven als herinnering aan de oorlog. Daarnaast is, tussen 1959 en 1963, een nieuw gebouw geplaatst. Daar vinden verschillende evenementen en diensten plaats. Het is in dat extra gebouw, waar ook het orgel met meer dan vijfduizend pijpen staat.