Nieuwe ARM-chips richten zich op Windows laptopmarkt

ARM heeft drie nieuwe chips aangekondigd die zich collectief richten op de smartphone, tablet en laptopmarkt. Die laatste is een nieuwe focus voor ARM, want tot nu toe heeft enkel Qualcomm een chip klaar die nu stelselmatig wordt uitgerold op Windows-toestellen.

Windows heeft zijn besturingssysteem compatibel gemaakt voor ARM-chips. De eerste modellen hebben een Qualcomm Snapdragon 835 aan boord, maar het zijn voorlopig maar een handvol toestellen die beperkt beschikbaar zijn. Qualcomm heeft de opvolger klaar, de Snapdragon 845, maar krijgt daar nu concurrentie van ARM die ook de laptopmarkt wil betreden.

7 nanometer

De nieuwe Cortex-A76 wordt gebakken op een fonkelnieuw 7 nanometerproces en claimt 1,35x betere prestaties over zijn voorganger met 40 procent betere energie-efficiëntie. Ook wat betreft prestaties per thread is er sprake van een significante sprong voorwaarts.

De huidige Windows ARM-laptops maken gebruik van een Snapdragon 835, die gebaseerd is op de Cortex-A73. ARM verwacht dat de nieuwe Cortex-A76 een verdubbeling in prestaties kan realiseren.

Blauwdruk

Ondanks dat het nieuws vandaag bekend is, betekent het niet dat je deze chips morgen al mag verwachten. De blauwdrukken zijn beschikbaar, maar ARM maakt zelf geen chips. Het is aan de fabrikanten om die te verwerken. Verwacht daarom ongeveer de eerste chips eind 2018 of begin 2019 als alles goed gaat.

Het valt af te wachten hoe populair ARM in Windows-machines zullen worden. Tot nu toe hebben er zelf nog geen kunnen testen, maar andere reviews online zijn eerder kritisch. Ze loven de uitstekende batterijduur van de machines, maar de prestaties zijn teleurstellend. In sommige gevallen presteert een Intel Atom-chip zelfs beter dan de huidige Qualcomm Snapdragon 835.