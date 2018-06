Waymo voegt 62.000 zelfrijdende Fiat/Chrysler-voertuigen toe aan zijn vloot

Waymo, het dochterbedrijf van Google dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, krijgt een flinke vlootuitbreiding. Fiat Chrysler gaat maar liefst 62.000 nieuwe voertuigen leveren, die omgetoverd zullen worden tot zelfrijdende taxi’s. De bedoeling is om de eerste auto’s later dit jaar nog in gebruik te nemen.

De deal tussen de twee bedrijven komt voort uit een eerdere aankondiging van Waymo: het bedrijf is van plan dit jaar in de Verenigde Staten autonome taxi’s te lanceren. Daarvan werd er al een gespot tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Google, I/O.

Langere samenwerking

Waymo’s CEO John Krafcik laat in een aankondiging aan Reuters weten blij te zijn dat Fiat Chrysler de lancering van de zelfrijdende dienst ondersteunt. Gek is die uitbreiding niet; de bedrijven werken al jaren samen. Zo worden Chrysler Pacifica Hybrid minivans toegevoegd aan de bestaande vloot van Waymo. Verder bespreken de bedrijven de mogelijkheden om Waymo’s technologie in te bouwen in auto’s van Fiat Chrysler.

In de aankondiging benadrukte Waymo verder nog dat zijn voertuigen zonder chauffeur bijna tien miljoen kilometer gereden hebben. Het is een enorm belangrijke stap richting die zelfrijdende dienst; passagiers kunnen de app van Waymo gebruiken om een voertuig te laten komen.

Wie is eerst?

De aankondiging van Waymo en Fiat Chrysler komt op de dag dat de Japanse SoftBank Group heeft bekend gemaakt dat het 2,25 miljard dollar investeert in de bedrijfstak van General Motors die zich bezighoudt met de ontwikkeling van autonome voertuigen. Het is bepaald niet het enige bedrijf dat werkt aan de technologie die hiervoor nodig is.

Ook bedrijven als Uber Technologies en Tesla voeren de investeringen hierin flink op. Allemaal willen ze hét bedrijf worden dat de markt van zelfrijdende voertuigen vormgeeft en naar de toekomst brengt. Analisten en experts gaan er vanuit dat dit de volgende stap is voor de auto-industrie.