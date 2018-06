Box koopt automatiseringsstartup Progressly

Box maakt bekend Progressly over te nemen, een startup die een workflow-platform ontwikkelt voor enterprises. Hiermee wil het bedrijf zijn klanten helpen bij de digitalisering en automatisering van zakelijke processen. Het is niet bekend hoeveel Box voor de overname betaalt.

Het hoofdproduct van Progressly heet het Operational Performance Management-platform. Dit helpt bij het maken van transparante actieplannen, zodat werknemers op de hoogte blijven van nieuwe initiatieven en projecten. Daarnaast zal de startup helpen met de metadata- en intelligentie-investeringen van Box.

De mogelijkheden van Progressly zullen voor sommige Box-gebruikers bekend klinken, eerder kwam het bedrijf namelijk met de workflow-tool Relay. Deze werd in samenwerking met IBM ontwikkeld en is er voor de automatisering en standaardisering van gestructureerde, repetitieve processen. Denk daarbij aan het goedkeuren van contracten of het inwerken van nieuwe medewerkers.

Box wil nu een stapje verder gaan door meer types workflows te kunnen bouwen. Het bedrijf kreeg vooral van grote, de wat complexere organisaties te horen dat ze hetzelfde niveau innovatie verwachten voor automatisering als dat ze al krijgen op het gebied van content. Het resulteert in het bouwen van workflows die niet alleen binnen Box draaien, maar ook kunnen werken met externe workflow-engines zoals Pega en Nintex. Zo ontstaat er complexere automatisering, legt Box aan TechCrunch uit.

De twaalf medewerkers van Progressly zullen per direct de overstap maken naar Box. Qua afstand verandert er voor hen niet veel, het hoofdkantoor van Box ligt op enkele minuten lopen van het pand van Progressly. Hoewel de financiële details niet bekend zijn, is er wel een indicatie waar we ongeveer aan kunnen denken. De startup haalde namelijk zo’n 6 miljoen dollar op door middel van investeringen. Dat komt neer op 5,1 miljoen euro.