Microsoft staat op punt GitHub over te nemen

Microsoft en GitHub, een populair platform voor ontwikkelaarstools, zouden volgens Bloomberg een overnameakkoord hebben. De deal zou mogelijk vandaag al worden bekend gemaakt, maar voorlopig willen beide bedrijven geen commentaar geven rond de overname.

Het rapport van Bloomberg citeert anonieme bronnen binnen zowel Microsoft als GitHub. Er is nog geen prijs bekend gemaakt wat Microsoft voor GitHub betaalt. Het online platform voor ontwikkelaarstools werd in 2015 nog op 2 miljard dollar geschat.

De deal werd voor het eerst gemeld door Business Insider op vrijdag. De twee bedrijven hebben afgelopen jaren al regelmatig de opties bekeken om samen te werken. Vorig jaar was er een gerucht dat een deal van vijf miljard dollar in de maak was om GitHub over te nemen. Toen werden de gesprekken als ‘niet serieus’ bestempeld door anonieme bronnen.

Een samenwerking tussen GitHub en Microsoft is een logische zet voor beide partijen, zowel voor de klant als het product. Het zou voor de nodige stabiliteit zorgen bij GitHub, dat het bijzonder moeilijk heeft om geld te verdienen met zijn meest populaire producten. Dat heeft ervoor gezorgd dat het moeilijk is om C-levels binnen het bedrijf te houden. Het is namelijk al op zoek naar een permanente CEO de afgelopen negen maanden.

Vermoedelijk maakt Microsoft de deal vandaag bekend met meer details. Hou Techzine in de gaten van zodra het nieuws binnen rolt.