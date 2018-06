Samsung SDS lanceert Nexfinance, op blockchain gebaseerd financieel platform

Samsung SDS heeft het op blockchain gebaseerde financieringsplatform Nexfinance onthuld. Niet alleen maakt het gebruik van blockchain als basis, ook werkt het met kunstmatige intelligentie. De hoop van Samsung is dat het platform helpt de digitale transformatie in bedrijven te versterken.

Het platform van Samsung SDS moet een aantal diensten bieden, waaronder digitale identiteit, financiële conciërge, een kunstmatig intelligente virtuele assistent en een automatische verzekeringsdienst. Nexfinance moet vooral gericht zijn op het veilig helpen van financiële instituten en bedrijven met hun digitale transformatie.

Het aanbod

De digitale identiteitsdienst van Nexfinance is gebaseerd op blockchain. Het bedrijf wil daarmee helpen consumentengegevens te beschermen. Tegelijk gebruikt de financiële conciërge kunstmatige intelligentie en ook big data analytics om klanten te helpen hun bezittingen te beheren.

Verder stelt Samsung SDS dat de AI-assistent en de automatische verzekering ervoor moet zorgen dat consumentenrelaties erop vooruit gaan. Volgens Hong Won-pyo, de CEO van Samsung SDS, vragen nieuwe technieken als biometica, AI en blockchain om een “fundamentele innovatie” in de financiële industrie. En dus heeft het bedrijf “het ontwerp voor Nexfinance, gemikt op de verzekeringsindustrie” afgerond.

De bedoeling is nu om dezelfde innovaties naar de digitale financiële industrie te brengen. Overigens is Nexfinance een open platform. De gedachte daarachter is dat klanten ook oplossingen van derde partijen kunnen toepassen. Op die manier hoopt Samsung SDS de innovatie, zoals het dat zelf noemt, extra snel vooruit te helpen.

Vorig jaar lanceerde het Zuid-Koreaanse bedrijf zijn eerste op blockchain gebaseerde financiële dienst. Die heette Nexledger en was gericht op het beveiligen van digitale transacties. In november won het verder nog een bestelling van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, om een blockchain platform voor administratief gebruik te ontwikkelen.