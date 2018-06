Palo Alto Networks vindt nieuwe CEO en bestuursvoorzitter

Cybersecurity firma Palo Alto Networks heeft vrijdag een nieuwe CEO en bestuursvoorzitter gevonden. Het bedrijf heeft daarvoor voormalig SoftBank Group-voorzitter Nikesh Arora aangetrokken, die Mark McLaughlin in het bestuur mag gaan vervangen en opvolgen.

McLaughlin stond bijna zeven jaar aan het hoofd van Palo Alto Networks en speelde een grote rol in het groei van het bedrijf. Dat ging in 2012 op de beurs en onder leiding van McLaughlin nam de waarde van aandelen van het bedrijf met bijna vijfhonderd procent toe. Bepaald geen slechte prestatie en het is aan Arora om te zorgen dat het bedrijf de weg omhoog blijft volgen.

Waardevolle toevoeging

“De afgelopen kwartalen heb ik opvolgingsgesprekken met het bestuur gevolgd,” maakte McLaughlin bekend. Hij stelt in zijn statement erg blij te zijn dat Nikesh Arora hem wil opvolgen als bestuursvoorzitter en CEO. Zelf blijft hij aan boord als vicevoorzitter van het bestuur van Palo Alto.

Arora heeft niet het minste cv. Hij was in 2012 de best betaalde manager binnen Google en voegde zich in september 2014 bij SoftBank. Daar nam hij de leiding over de niet-Amerikaanse bedrijfstak over. In 2016 liep het echter mis tussen Arora en SoftBank-CEO Masayoshi Son, toen de vraag gesteld werd wanneer Arora hem precies op zou volgen.

Tijdens zijn twee jaar bij SoftBank, investeerde Arora flink in nieuwe bedrijven, waaronder in de Indiase online marktplaats Snapdeal en de taxidienst Ola. Arora wordt er ook om geprezen de investeringsexits van SoftBank beter gepland te hebben.

Palo Alto doet het momenteel erg goed. Afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een omzet van 567,1 miljoen dollar. Dat is meer dan de 546,1 miljoen dollar die analisten verwacht hadden. De aandelen van het bedrijf stegen dit jaar dan ook 44 procent in waarde.