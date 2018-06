Nvidia komt in augustus met Jeston Xavier AI-ontwikkelplatform

Vandaag heeft Nvidia tijdens de Computex-beurs in Taipei een sterk verbeterde versie van Isaac onthuld. Dat is een nieuw robotica-systeem dat volgens het bedrijf de volgende stap vormt in autonome machines. De gedachte is om op deze manier AI-mogelijkheden naar heel nieuwe industrieën te brengen.

CEO en oprichter van Nvidia, Jensen Huang, kondigde het nieuwe platform en de prijs aan op de Computex-beurs. De bedoeling is om het in augustus breed beschikbaar te maken. Dan kost het systeem 1.299 dollar, omgerekend 1.112 euro, en kunnen ontwikkelaars met het platform aan de slag.

Verregaande automatisering

Nvidia heeft het al enige tijd over het nieuwe platform en vooral over de mogelijkheden ervan. Het geheel wordt aangedreven door een Jetson Xavier System-on-a-Chip, dat met meer dan negen miljard transistoren processorkracht levert. Het geheel biedt verder 30 TOPS (biljoen operaties per seconde). Binnen de Xavier bevindt zich verder een Volta Tensor Core GPU, een achtkernige ARM64 CPU, dual NVDLA deep learning accelerators, een beeldverwerker, vision processor en videoverwerker.

Huang laat in een statement weten dat kunstmatige intelligentie wat hem betreft de meest krachtige technologie van onze tijd is. “Zijn eerste fase staat nieuwe niveaus van softwarematige automatisering toe, die de productiviteit in veel industrieën zal verbeteren. Daarna zal AI, in combinatie met sensoren en motoren, het brein vormen van een nieuwe generatie van autonome machines.” Hij voorziet een toekomst waarin er “miljarden intelligente machines” werken in fabrieken, de postdiensten, logistiek in depots en andere locaties.

De Isaac Robotics Software omvat de Isaac SDK, een verzameling van API’s en tools om algoritmes voor robotica te ontwikkelen. Ook zitten er de Isaac IMX – software van Nvidia voor robotica – en de Isaac Sim in. Dat laatste is virtuele simulatiesoftware die gebruikt kan worden om autonome machines te trainen.

De gedachte is dat de lancering van het Isaac-platform voor een transformatie in robotica zal zorgen. Voor het eerst is er namelijk een kant-en-klaar pakket waar ontwikkelaars mee aan de slag kunnen.