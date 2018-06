Google zegt cloudsamenwerking met Amerikaanse ministerie van Defensie op

Google heeft besloten om zijn contract met het Amerikaanse ministerie van Defensie niet te verlengen. Het bedrijf werkte samen met het leger en maakte het mogelijk dat kunstmatige intelligentie gebruikt werd voor het verbeteren van aanvallen met drones. Dat leidde tot forse kritiek binnen en buiten het bedrijf; om een interne opstand te voorkomen zou Google er nu uit zijn gestapt.

Het nieuws volgt op een meeting die Google vanochtend met medewerkers gehad heeft. Google Cloud CEO Diane Greene kondigde volgens Gizmodo tijdens die meeting aan dat het contract opgezegd werd. Het is een beslissing die er al aan zat te komen: medewerkers waren erop tegen dat Google-technologie voor dodelijke doeleinden gebruikt werd en sommigen stapten zelfs op.

Forse kritiek

Google kreeg forse kritiek over de beslissing aan het defensieproject mee te werken. Daarbij werd technologie van het bedrijf gebruikt om duizenden uren van dronebeelden in Irak en Syrië te analyseren. Zo’n vierduizend medewerkers tekenden een brief waarin ze CEO Sundar Pichai vervolgens vroegen uit het samenwerkingsverband te stappen. Dat, ondanks dat Google stelde dat zijn werk binnen het project niet gebruikt werd om drones te besturen of wapens te lanceren.

Ook stelde Google dat het contract, dat volgend jaar sowieso zou verlopen, slechts negen miljoen dollar opbracht. Het zou volgens het bedrijf vooral draaien om het aanbieden van open-source software aan het Pentagon. Uit interne communicatie die lekte, bleek echter dat managers van het bedrijf geloofden dat de daadwerkelijke waarde van het contract vijftien miljoen dollar bedroeg en dat het wellicht 250 miljoen dollar waard zou kunnen worden. Ook hoopten ze op meer contracten van defensie.

Geen defensie meer?

De hoop met die contracten was om Google’s eigen clouddiensten te laten groeien. Het bedrijf groeit snel op het cloudaanbod, maar kan het niet opnemen tegen marktleiders Amazon Web Services en Microsoft Azure. Met die bedrijven, en een aantal anderen, moest Google ook concurreren in een poging een cloudproject genaamd JEDI van defensie te winnen. Dat lijkt nu niet meer mogelijk voor het bedrijf.

Greene zou overigens ook aangekondigd hebben dat Google volgende week komt met speciale regels rond het gebruik van zijn AI in defensieprojecten. Welke invloed die regels mogelijk hebben op Google’s kansen op JEDI is onzeker, maar het zou kunnen dat ze voorkomen dat het bedrijf nog in aanmerking komt voor de contracten.