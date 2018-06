Binance richt durfkapitaalfonds op voor investeringen in blockchain en cryptovaluta

De markt van cryptovaluta en blockchain-bedrijven groeit in rap tempo. Zo rap, dat een bedrijf dat zich bezighoudt met de technologie, dat nog geen jaar geleden werd opgericht, een fonds van maar liefst 1 miljard dollar opricht voor risicodragende investeringen.

Binance, dat ’s werelds grootste handelsplatform voor cryptovaluta is, heeft bekend gemaakt dat het 1 miljard dollar aan fondsen verzameld heeft voor durfkapitaal. Daarmee wil het startups die zich bezighouden met blockchain en cryptovaluta helpen hun technologie door te ontwikkelen.

Social Impact Fund

Het bestaan van het fonds werd aangekondigd door Ella Lang, het hoofd van Binance Labs. Dat is het stimuleringsfonds van Binance, dat nu het Social Impact Fund lanceert. Het enige bedrijf dat in het fonds investeert is Binance. Verder vinden alle investeringen plaats via de Binance token. Het bedrijf laat weten dat het de bedoeling is om de 1 miljard dollar in tien fases van 100 miljoen dollar per stuk vrij te geven.

Het fonds krijgt ook een vrij specifieke focus. Startups die zich bezighouden met de ontwikkeling van publieke blockchains, gedecentraliseerde beurzen, wallets en betaalmethoden, stabiele virtuele valuta’s en alternatieve handelssystemen, komen in aanmerking.

De beschikbare fondsen zullen niet direct aan de blockchain startups gegeven worden. Binance financiert ook andere blockchain-fondsen via zijn Social Impact Fund, mits die al minimaal honderd miljoen dollar aan activa hebben weten te vergaren.

Toekomstplannen

Binance heeft volgens Zhang ook plannen voor meer initiatieven. Naast het Social Impact Fund moeten er nog twee gelanceerd worden de komende tijd. Een daarvan is het Binance Ecosystem Fund, waaraan het met twintig partnerbedrijven werkt, en een Cryptocurrency Governance Initiative, dat zelfregulering in de industrie moet stimuleren.

Overigens is het Social Impact Fund niet de eerste poging van Binance om startups rond blockchain en cryptovaluta te ondersteunen. Eerder betaalde het mee om een nieuwe cryptovaluta voor mobiele betalingen en voerde het gesprekken met Oeganda over de implementatie van blockchain-technologie in overheidsdiensten daar.