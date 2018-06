‘ZTE moet straks boete van 1,7 miljard dollar betalen aan Verenigde Staten’

Het lijkt erop dat de Amerikaanse regering het Chinese ZTE een fikse boete op gaat leggen. Volgens de laatste geruchten zou die mogelijk maar liefst 1,7 miljard dollar bedragen. Op die manier wil de regering het Chinese bedrijf straffen voor het overtreden van bepaalde handelsverboden. Ook wil de regering verregaande toegang tot bepaalde fabrieken van ZTE.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. Het handelsministerie wil onder meer bevestigd zien dat ZTE Amerikaanse componenten ook echt gebruikt op de manier die het claimt. In het verleden ging dat al mis: goederen gemaakt met Amerikaanse onderdelen werden ondanks een handelsverbod verkocht aan Iran en Noord-Korea.

Strenge eisen

ZTE staat de afgelopen paar weken flink onder druk. De leverancier van telecommunicatiemiddelen kreeg in april te maken met een zevenjarig verbod op de aankoop van in de Verenigde Staten gemaakte componenten. De afgelopen weken werd op hoog niveau overleg gevoerd om het verbod terug te draaien.

Toch is het nog de vraag of dat uiteindelijk gaat lukken: Washington stelt heel strenge eisen. Naast die miljardenboete, wil Washington mogelijk ook binnen een maand zien dat het complete bestuur van ZTE vervangen wordt. Daarnaast zouden Amerikaanse toezichthouders toegang moeten krijgen tot alle fabrieken.

Speelbal

ZTE lijkt een speelbal te zijn geworden in bredere onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten. President Donald Trump is van mening dat het land teveel goederen importeert uit China en wil dat er sprake is van een handelsbalans. Door te dreigen met dit soort maatregelen op Chinese bedrijven, voert hij de druk op China op, dat niet wil dat zijn technologische industrie teveel onder druk komt te staan.

Mocht het ZTE lukken om een deal te sluiten met de Amerikaanse overheid, zal het van de ondergang gered worden. Amerikaanse bedrijven leveren een kwart tot een derde van alle componenten die ZTE gebruikt voor het maken van zijn producten. Als die componenten wegvallen, kan het zijn producten niet meer bouwen en dus niet meer leveren. Een faillissement loert dan ook om de hoek, maar er wordt zoals vandaag eens te meer blijkt, alles gedaan om dat te voorkomen.

De vraag is nog altijd of dat gaat lukken; in het Amerikaans Congres is er kritiek op de onderhandelingen van Trump met de Chinese overheid.