Arcadis komt met project om Smart City-startups te helpen

Arcadis laat aan Techzine weten over een samenwerking met Techstars, om innovatieve startups te helpen die bezig zijn met het transformeren van natuurlijke en bebouwde omgevingen. Dit moet voor alle partijen voordelen opleveren: de bedrijven worden ondersteund in dezelfde missie van Arcadis, namelijk het vormen van de steden van de toekomst.

Deze stap is dan ook in lijn met de visie van Arcadis, legt het bedrijf uit. Door te investeren in het leven, werk en vervoer in steden moet de kwaliteit van leven toenemen. Het nieuwe programma ‘Arcardis City of 2030 Accelerator, Powered by Techstars’ zal bijdragen aan de realisatie van smart cities door Arcadis.

De startups die geselecteerd worden krijgen de beschikking over meerdere mentoren. Zij zullen voorzien in de benodigde expertise, helpen met het in contact komen met klanten en voorzien in inzichten uit de industrie. Ook Arcadis kan van dit proces leren, wat weer resulteert in meer innovatie richting de eigen klanten.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf juli aanmelden. In januari 2019 worden er tien bedrijven geselecteerd die verder onderdeel uit gaan maken van Arcadis City of 2030 Accelerator, Powered by Techstars. Vervolgens vindt er in april 2019 een dag plaats om demo’s te tonen. Vooralsnog zijn de exacte data niet bekend. Onduidelijk is hoeveel geld er in het initiatief gestoken wordt.

Techstars ziet Arcadis City of 2030 Accelerator, Powered by Techstars vooral als een mogelijkheid om zijn aanwezigheid in Europa uit te breiden, door nu ook een programma in Amsterdam te hebben. Deze partij beschikt over een wereldwijd netwerk dat entrepreneurs ondersteunt hun ideeën uit te laten groeien tot succes.