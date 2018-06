Ontwikkelaars stappen massaal over naar GitLab vanwege overnamegeruchten GitHub

Vanochtend hoorden we dat Microsoft op het punt staat om GitHub over te nemen. Het bedrijf zou er miljarden voor over hebben, maar lijkt een inschattingsfout gemaakt te hebben. Het blijkt namelijk dat ontwikkelaars uit onvrede over de overname massaal overstappen naar GitLab.

De site The Next Web sprak onder meer met GitLab en zocht op het internet naar reacties op de overname van GitHub door Microsoft. Tijdens dat onderzoek trof men relatief veel reacties aan van mensen die stelden dat GitHub dood is en dat ze over zouden stappen naar rivaliserende diensten, waaronder GitHub en BitBucket.

Geen loze beloften

Het blijkt niet te gaan om loze beloften. GitLab laat op zijn Twitter-account weten dat het tienmaal zoveel verkeer binnen krijgt dan normaal. Het stelt dat het probeert zijn servers op te schalen, om al dat extra verkeer te kunnen verwerken.

We're seeing 10x the normal daily amount of repositories #movingtogitlab https://t.co/7AWH7BmMvM We're scaling our fleet to try to stay up. Follow the progress on https://t.co/hN0ce379SC and @movingtogitlab — GitLab (@gitlab) June 3, 2018

GitLab maakt het ontwikkelaars overigens ook extra gemakkelijk om over te stappen. Het heeft daarvoor een importtool, waarmee ontwikkelaars hun code eenvoudig kunnen overzetten van de ene naar de andere dienst. Verder biedt het nieuwe gebruikers vandaag 75 procent korting op de Gold- en Ultimate-abonnementen.

De overname is overigens nog niet bevestigd, maar naar verluidt zou dat vandaag nog gebeuren.