‘Facebook deelde gebruikersgegevens met smartphonefabrikanten’

Privacy en Facebook, het blijft een moeizame combinatie. Waar eerder al bleek dat het sociale netwerk er niet toe in staat was om de privacy van zijn gebruikers te beschermen, is vandaag bekend geworden dat het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg bewust gegevens over gebruikers en hun vrienden deelde met telefoonfabrikanten.

Dat meldt de New York Times vandaag. Volgens de krant wilde Facebook graag zo snel mogelijk groeien en maakte het daarom afspraken met de fabrikanten van smartphones en andere apparaten, waarbij die toegang kregen tot de persoonlijke gegevens van gebruikers.

Meer dan 60 fabrikanten

Het gaat volgens de New York Times om afspraken met ten minste zestig fabrikanten, waaronder Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft en Samsung. Die afspraken werden nog voordat er Facebook-apps breed beschikbaar waren gemaakt. De deals hielpen Facebook om zijn bereik te vergroten en stond fabrikanten toe populaire functies van het sociale netwerk met consumenten te delen.

De samenwerkingsverbanden zouden echter ook inbreuk maken op de privacy van gebruikers. Gegevens over de gebruikers en hun vrienden werden zonder toestemming gedeeld met de fabrikanten. Het was zelfs mogelijk voor fabrikanten om de gegevens van gebruikers in te zien die geen toestemming hadden gegeven daarvoor.

Veel van de samenwerkingsverbanden gelden nog, maar Facebook zou ze sinds april terugschakelen. Dat naar aanleiding van de kritiek die het kreeg op de manier waarop Cambridge Analytica zich op eenvoudige wijze toegang kon verschaffen tot de persoonlijke gegevens van Facebook-gebruikers.

Geen misbruik

In een reactie laat Facebook weten dat er geen misbruik van de gegevens gemaakt is door hardwarefabrikanten. Deze hadden enkel onder strikte voorwaarden toegang tot de gegevens, laat het netwerk weten. Er zou enkel gebruik van zijn gemaakt om de “Facebook-ervaring te verbeteren”.

Desondanks stellen experts tegenover de New York Times dat deze samenwerkingen een veel ernstigere vorm van privacyinbreuk zijn. Dat, omdat de telefoonmakers ook toegang hebben gehad tot de gegevens van vrienden van gebruikers die expliciet hadden aangegeven dat ze geen data wilden delen.