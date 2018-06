‘Een op de vijf Nederlandse jongeren shopt via Instagram’

Zo’n een op de vijf jongeren (18 tot 34 jaar) blijkt wel eens goederen of diensten aan te schaffen via Instagram. Dat concludeert Pakkie na onderzoek onder duizend Nederlanders. Het merendeel van die aankopen op het sociale netwerk is een impulsaankoop, waarbij jonge mannen bijna twee keer zo vaak impulsaankopen doen dan vrouwen.

Met name in de grote steden is shoppen populair. Zo koopt één op de drie jongeren in de Randstad wel eens wat via Instagram. Het gaat dan vaak om handgemaakte spullen van kleine webshop of tweedehands producten van particulieren. Volgens Pakkie wordt de groei in kopen en verkopen veroorzaakt door de oplichting waarmee personen op Marktplaats te maken kregen. Als iemand is opgelicht via Marktplaats of iemand kent die dat overkwam, is de kans vier keer groter dat iemand shopt via Instagram.

Vooral jonge ouders lijken Instagram te vinden als koopkanaal. Zij shoppen anderhalf keer zo vaak via het sociale netwerk in vergelijking met de kinderloze leeftijdsgenoten. Dit heeft mogelijk te maken met de vraag naar en het aanbod van kinderkleding en speelgoed. Daarnaast leent kinderkleding en speelgoed zich goed voor de verkoop van tweedehands spullen via Instagram, iets wat bezig is aan een opmars in het sociale medium.

Eenvoud

Indien jongeren niet bezig zijn met tweedehands spullen dan ontdekken ze wel nieuwe producten via Instagram-shops. Acht op de tien jongeren die iets koopt via het social netwerk volgt al zo’n shop. De shoppers zien graag dat het kopen van producten via Instagram ook wat gemakkelijker zou gaan. Instagram zelf denkt al na over vereenvoudiging van e-commerce binnen de app. Zo begonnen vorige maand proeven waarbij sommige gebruikers producten en diensten betalen zonder dat ze de app hoeven te verlaten.