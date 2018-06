Microsoft bevestigt miljardenovername ontwikkelaarsplatform GitHub

Microsoft heeft na eerdere geruchten de overname van GitHub bevestigd. Hiermee versterkt het bedrijf zijn focus op ontwikkelaars, iets waar het steeds meer energie in steekt. Voor deze acquisitie betaalt Microsoft 7,5 miljard dollar in aandelen, omgerekend zo’n 6,4 miljard euro. Daarmee realiseert CEO Satya Nadella zijn tweede grote overname, nadat Microsoft twee jaar geleden voor 26,2 miljard dollar LinkedIn kocht.

Voor Microsoft is het een interessant doelwit vanwege de ruim 28 miljoen ontwikkelaars die zich op het platform bevinden. Zij werken samen aan meer dan 85 miljoen zogeheten code repositories. Door GitHub te verwelkomen hoopt de techgigant dan ook ontwikkelaars te ondersteunen op ieder punt van de levenscyclus, legt het bedrijf uit tijdens een webcast. Tegelijkertijd moeten ontwikkelaarstools en -services van Microsoft naar een nieuw publiek komen.

Nadella noemt zijn bedrijf ook wel een “developer-first bedrijf”. Hij is zich ervan bewust dat de community binnen GitHub een erg belangrijk onderdeel is en verzekert ontwikkelaars ervan te ondersteunen bij het bouwen, innoveren en oplossen van grote uitdagingen.

Verandering

Door de overname zal Chris Wanstrath, medeoprichter en CEO van Github, een andere positie gaan vervullen. Hij zal het proces richting Microsoft ondersteunen en wordt Technical Fellow, een functie waarbij hij onder de leiding valt van Scott Guthrie (EVP, Cloud & AI). Microsoft Corporate Vice President Nat Friedman zal de nieuwe CEO van GitHub worden.

Microsoft verwacht dat de overname tegen het eind van het jaar definitief afgerond is. De overeenkomst die vandaag bekendgemaakt is, kan nog op eventuele obstakels stuiten. Daarbij valt te denken aan regelgevende autoriteiten die dwars gaan liggen.

In een achtergrondartikel gaat Techzine wat verder in op de betekenis van de overname. Hierin noemen we het een slimme zet om Azure de komende maanden en jaren een flinke boost te geven. Waar Microsoft wel op moet letten is dat de integratie met Azure niet te sterk aanwezig is waardoor ontwikkelaars wegblijven en een alternatief zoeken. We gaan de komende periode ongetwijfeld aankondigingen voortkomend uit de deal zien.