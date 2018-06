Google Hangouts krijgt integratie met hardware van Polycom en Cisco

G Suite krijgt een hele reeks nieuwe integraties. Google heeft laten weten dat het door elkaar gebruiken van verschillende diensten makkelijker wordt. De komende paar weken moeten de integraties uitgerold worden naar gebruikers van G Suite wereldwijd.

Dat meldt het bedrijf vandaag in een uitgebreide blog. Volgens directeur Rany Ng van productmanagement, is er niets vervelender dan een meeting houden, waarbij sommige mensen niet mee kunnen doen omdat de technologie niet meewerkt. “We willen het makkelijker maken voor bedrijven om meeting-oplossingen, zoals Hangouts Meet, te gebruiken zonder dat ze zich zorgen hoeven maken over de compatibiliteit met bestaande middelen.”

Conferentiegesprek

De integraties zijn mogelijk door een samenwerking tussen Google en het bedrijf Pexip. Dat is erin gespecialiseerd om meeting platformen uitwisselbaar te maken. De specialiteit van Pexip ligt bij Skype for Business, maar het heeft nu dus uitgebreid en ondersteuning voor Hangouts Meet toegevoegd.

Dankzij dit partnerschap kunnen gebruikers van Hangouts Meet nu makkelijk een conferentiegesprek houden met mensen die bijvoorbeeld hardwarematige oplossingen van Polycom of Cisco gebruiken.

Diepe integratie

Niet alleen heeft Google het eenvoudiger gemaakt voor gebruikers van andere platformen om zich bij Meet-gesprekken te voegen, Google laat ook weten dat het makkelijker wordt voor diensten van derden om hun diensten van diepere integratie met Google Calendar te voorzien.

Stel dus dat je Webex gebruikt, dan is het makkelijker om je vanuit Calendar bij een Webex-gesprek te voegen. Google stelt dat ook de bedrijven Arkadin, DialPad, GoToMeeting, LogMeIn, RingCentral, Vidyo en Vonage werken aan die mogelijkheid. Ook maakt Google het makkelijker om ruimtes te bekijken en boeken die opgeslagen zijn in Exchange en Office 365 binnen Google Calendar.

Tot slot maakt Google het nog gemakkelijker om data van SAP’s zakelijke planningsoftware naar Google Sheets over te zetten en daar te analyseren.